Justicia

Francisco Rendon |

2018-04-12

Después de dos años de estar desaparecida la joven Aidé Cortez Gómez, finalmente la Fiscalía General del Estado entregó su cadáver a su familia para que le dé cristiana sepultura, pues su cuerpo había sido enviado a las fosas clandestinas de Tetelcingo en Cuautla; la víctima se presume fue asesinada por su marido, un enfermero en activo del turno vespertino del IMSS-Plan de Ayala de esta ciudad.

Los indignados familiares de Aidé Cortez refirieron que al momento de su desaparición contaba con 30 años de edad, exigiendo cárcel para el presunto responsable, ya que dijeron que pese a que desde un principio el esposo de la fémina fue denunciado como principal sospechoso de su desaparición, nunca fue investigado por la policía.

Todo sucedió el pasado 15 de diciembre del 2015, cuando Aidé fue citada por su marido, al parecer un violento enfermero del IMSS de Plan de Ayala de esta ciudad, para que acudiera a una casa que le estaba construyendo en la calle Benito Juárez del poblado de Tetecalita, en el municipio de Emiliano Zapata.

Desde entonces no volvieron a saber nada de Aidé, pero ese mismo día -15 de diciembre del 2015- aproximadamente a las 13:00 horas, una de las hermanas de Aidé recibió una llamada a su celular donde la voz fingida de un hombre le exigía un millón y medio de pesos como pago de rescate ya que tenía secuestrada a su hermana, pero al descubrir se trataba del enfermero, acudieron a la FGE para denunciar los hechos, sin embargo los enviaron a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, pero los agentes no investigaron nada y prueba de ello es que el enfermero (de quien por razones obvias omitimos su identidad) sigue impunemente libre.

El caso fue que el cuerpo de Aidé fue encontrado el 26 de diciembre del 2015 en Tepetzingo, curiosamente cerca de donde fue citada y ya no se supo más de ella; su cuerpo estaba calcinado dentro de un costal y cubierto por un montón de piedras, pero como se alcanzaba a distinguir una mano campesinos la descubrieron y avisaron a la FGE para que acudieran los Servicios Periciales a efectuar el levantamiento de cadáver.

Y a pesar de que ya se había iniciado la correspondiente carpeta de investigación, no se tomó en cuenta y el cuerpo calcinado y desconocido fue enviado de forma irresponsable a las fosas de Tetelcingo.

Pero debido a que recientemente la PGR y la FGE iniciaron un programa de tomas de genética a padre e hijos de personas desaparecidas fue como lograron identificar el cuerpo de Aidé, mismo que el pasado fin de semana fue entregado a sus familiares, quienes finalmente y después de dos años le dieron cristiana sepultura; pero el principal sospechoso de este brutal crimen sigue libre y continúa laborando en el IMSS, donde se ha negado a darles la cara, es por ello que ahora los dolientes exigen justicia.

Cabe mencionar que debido a la violenta actitud del enfermero, el Ministerio Público ya le había girado una orden de restricción para no acercarse a su esposa ni a sus hijas, pero como ya se aproximaba el cumpleaños de una de ellas, el enfermero citó a su mujer en la casa que le iba a construir y ya no regresó, hasta que la encontraron campesinos del lugar quemada y encostalada; por lo pronto este caso se encuentra inexplicablemente archivado en la UECS, lo que demuestra que no hubo investigaciones al respecto.