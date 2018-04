Local

Erick A. Juarez |

2018-04-11

-El magistrado del TSJ no podrá ser removido de adscripción, así lo mandató un juez

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, confirmó que el pasado 5 de abril, el Juzgado Séptimo de Distrito federal le concedió la suspensión definitiva para evitar su cambio de su adscripción, ya que en su momento el impartidor de justicia Valentín González García le solicitó su remoción a Jojutla bajo el argumento de que su esposa padecía de cáncer.

El pasado 22 de marzo, la magistrada presidenta, María del Carmen Verónica Cuevas López junto con un grupo de magistrados, votaron por unanimidad a favor del cambio de adscripción de Arenas Ángeles al municipio de Cuernavaca, bajo el argumento de que González García había manifestado que su esposa padecía de cáncer y por ello solicitaba su solidaridad.

Por tal motivo, Arenas Ángeles interpuso un juicio de amparo bajo el expediente 481/2018 ante los Juzgados Federales con sede en Cuernavaca, por lo que el pasado 5 de abril, un juez le otorgó una suspensión definitiva para no ser removido de su adscripción hasta que se resuelva de fondo.

Sin embargo, el magistrado del TSJ denunció a su homólogo, Valentín González por haber mentido a los magistrados del pleno, al mencionar esposa padecía de cáncer, sin embargo, éste le manifestó que quien padecía de esa enfermedad no fue su esposa, por lo que solicitará ante el pleno del Poder Judicial, el estado civil del magistrado, González García, así como la constancia médica de la persona con quien se juntó.

En este sentido, dijo: “(…) de propia voz del magistrado Valentín González me expresó que la persona a quien se refiere el suscrito es una persona con la que vive en Jojutla y me comentó que al día de hoy no tiene cáncer, que al principio sí lo tuvo pero después de un tratamiento en el país de Cuba, que él la llevó, los resultados que hoy tiene es que no cuenta con esa enfermedad”, (sic) reveló.

Por tal motivo, Arenas Ángeles cuestionó la ética en la que se conduce el magistrado Valentín González, al mentirle a los integrantes del Pleno del Poder Judicial manifestando una enfermedad sólo para cambiar de adscripción a un impartidor de justicia que ha denunciado la serie de actos de nepotismo y corrupción en la administración de Cuevas López.

Por último, dijo que este tipo de acciones ya fueron conocidas por la autoridad federal en caso de que sea sujeto a un delito, por lo que hasta el momento Arenas Ángeles se mantendrá hasta el próximo 31 de julio, fecha cuando concluirá su cambio de adscripción.