2018-04-11

-Concede juzgado federal la suspensión definitiva luego de que el TSJ promoviera la desaparición de este consejo

Pese a que la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, promovió una controversia en contra de la contrarreforma al Poder Judicial, luego de que el Congreso local aprobó la desaparición del Consejo de la Judicatura, por lo que un Juzgado Federal con sede en Cuernavaca concedió la suspensión definitiva de la consejera Guillermina Jiménez Serafín, por lo que deberá mantenerse en el cargo hasta que cause ejecutoria la sentencia.

Fue la mañana de ayer, cuando el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cuernavaca, concedió una suspensión definitiva a favor de la Consejera de la Judicatura, Guillermina Jiménez Serafín, en contra actos de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

La sentencia definitiva de la consejera Guillermina Jiménez Serafín, apareció publicada este martes en los estrados de los Juzgados Federales con sede en Cuernavaca, en donde establece que bajo los autos con el número 95/2018, la consejera deberá mantenerse en el cargo hasta que cause ejecutoria la sentencia, además de dejarle sólo el 30 por ciento de su salario.

Antecedente

Y es que mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado se ordenó extinguir al Consejo de la Judicatura, pasando por alto que la Consejera contaba con un nombramiento vigente y el Congreso local implícitamente determinó dar de manera anticipada la conclusión de su cargo, ya que suprimió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. De ahí que deberá continuar en funciones dicha funcionaria.

Por su parte, el consejero de la judicatura local, Abraham Romo Pérez aseguró el pasado 16 de febrero, el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca, le concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que actualmente continúan fungiendo sus funciones disciplinarias, debido a que han sido renegados por la propia presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López.

“Mi suspensión provisional fue atacar de la misma forma por parte de la presidenta del TSJ, Carmen Cuevas en el sentido de que no era posible de gozar de una medida suspensional, la cual me fue otorgada por el juzgado cuarto, por lo que el Tribunal de alzada de manera unánime me concedió que el suscrito consejero tenía derecho a seguir no únicamente gozando de sus emolumentos, así como de todas las prestaciones sociales y económicas, además de que también ejerza mis funciones de manera tal como lo venía haciendo desde antes de que se aprobara la reforma (…) Lo único que ha hecho la presidenta del TSJ ha sido atacar mi suspensión”, dijo.