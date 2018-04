Local

Yesenia Daniel |

2018-04-11

Zacatepec, Mor. El candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la gubernatura de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, se pronunció respecto a la aparición de las mantas colgadas en distintos puntos de Cuernavaca el pasado lunes, en donde supuestamente el crimen organizado amenazó al candidato del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda.

Vera, quien fue el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y se confrontó en diversas ocasiones contra la administración del gobernador Graco Ramírez, expresó su desconfianza de que las amenazas provengan de grupos delincuenciales, más bien fueron filtradas, dijo.

“Yo no creo que esa manta, con toda la difusión que le dieron medios oficiales, la hayan puesto los líderes del crimen organizado, yo creo que es para desvirtuar, para no reconocer el estado de impunidad en el que vivimos está agravando la situación de violencia. Me parece que Rodrigo Gayosso sí fue el que filtró esa información a los diarios; antes de haberla filtrado a los diarios y politizarla, tendría que haber hecho la denuncia ante la fiscalía y tendría que haber presentado formalmente porque no se puede politizar una situación tan delicada, si él tiene elementos de que realmente el crimen organizado, financió campañas de presidentes municipales –y qué curioso que no mencione a los suyos, a los más cercanos- a los enemigos políticos; si él tiene esa información y lo filtró su obligación es denunciar, no politizar. Así que yo creo que esa manta no lo puso el crimen organizado, es una manta que puso Rodrigo Gayosso, me atrevería a pensar y espero que así se pueda investigar este hecho”, declaró Vera Jiménez en su visita a la comunidad indígena de Tetelpa en el municipio de Zacatepec, en el 99 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar.

En este evento al cual acudió invitado por haber sido uno de los impulsores de la Asamblea de los Pueblos de Morelos en donde se pusieron en la agenda de análisis temas como los mega proyectos que atentan contra los territorios originales, Alejandro Vera también habló sobre el hecho de que el gobierno del estado no ha dado los recursos económicos al Instituto Estatal de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para la organización de la jornada que se avecina.

“Me parece muy preocupante que el gobernador esté restringiendo de esa manera los recursos, y que esté generando con ello una situación de mucha incertidumbre que no garantiza la transparencia en las elecciones (…) nosotros estaríamos explorando con el partido Nueva Alianza presentar una denuncia ante la Fepade”, comentó.

El ex rector mencionó nuevamente, -ahora por esta situación de la restricción de los recursos al Impepac-, el temor a que este proceso electoral se convierta en una elección de Estado, es decir, que se generen las condiciones para que sea el candidato de su propio partido (PRD), que además es su hijastro, el que gane la gubernatura.