| Jorge Robles Salazar

2018-04-11

-En ese partido, dijo, no se aceptaron candidatos corruptos, rateros y deshonestos

Cuautla, Mor.- Tras de referir que en el Partido Humanista no se aceptaron candidatos corruptos, rateros y deshonestos, ni tampoco se vendieron las candidaturas, Jesús Escamilla Casarrubias sostuvo que ellos no son como los demás institutos políticos postulantes en Morelos.

Reiteró su postura contra el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, al considerarlo como ratero, bandido y saqueador “al igual que los otros partidos políticos, como lo hemos denunciado, y hemos sido los únicos que lo hemos hecho”.

En rueda de prensa, donde presentó a los candidatos a las presidencias municipales y diputaciones locales de la región nororiente, el dirigente estatal del Partido Humanista, aseguró que ellos van “con la frente en alto para pedir el voto y que se nos favorezca el próximo primero de julio”. Señaló que sus abanderados son gente de confianza “somos un proyecto joven donde prevalece la honradez y la honestidad entre nuestros candidatos”.

Mencionó que a pesar de ser un instituto político local, al perder el registro en el 2015 y solo tener en Morelos, Ciudad de México y Baja California Sur, “hemos demostrado que no se necesita ser ratero, saqueador o bandido para ir con la gente con la frente en alto”.

Jesús Escamilla Casarrubias expresó que decidieron no ir en alianza con los demás partidos porque, insistió, “no somos bandidos, saqueadores y rateros como los demás, y no me muerdo la lengua, estoy diciendo la verdad”.

Recalcó que los abanderados a los distintos cargos de elección popular fueron escogidos de la sociedad civil, no son candidatos que tengan “cola que les pisen, saben trabajar y están dispuestos a demostrar porque fueron propuestos por el Humanista”.