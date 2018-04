Local

Gerardo Suarez |

2018-04-10

-Con las que pretenden dañar su imagen, asegura el candidato a gobernador

El candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos por Morelos”, que integra al PRD y PSD, Rodrigo Gayosso Cepeda, pidió que se investigue hasta las últimas consecuencias la colocación de la narcomanta donde fue señalado, porque lo único que tratan es dañar su imagen y su campaña política electoral.

Sin embargo, el ex dirigente estatal del PRD, Gayosso Cepeda, de manera contundente rechazó ese tipo de señalamientos y por el contrario, afirmó que a él no se le “aflojan las patas”, por lo que no dará un paso atrás y menos aún, pactará con la delincuencia.

Incluso, reconoció que mantendrá firme su posición de seguir señalando los nexos que tiene Cuauhtémoc Blanco con la delincuencia organizada, pese a las amenazas que haya en su contra o los intentos por dañar su campaña política electoral.

Rodrigo Gayosso Cepeda, recordó que ante la situación que se está generando él está en condiciones de atender cualquier protocolo de seguridad que pudiera implementar con su persona y su familia la Procuraduría General de la República (PGR).

Adelantó que mantendrá su convicción y con sus principios para seguir trabajando en favor de los morelenses y exigiendo mejores condiciones de seguridad, así como un lugar seguro para vivir, aún incluso, dijo, encima de su propia vida.

Dijo tener miedo por su vida por las amenazas de que está siendo objeto sin embargo, esto no es ni será suficiente para frenarlo, por lo que vaticinó que continuará avanzando y luchando contra todos quienes se opongan a la construcción de una vida más justa y segura, así como para romper componendas con los grupos de delincuentes.