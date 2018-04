Local

2018-04-10

-Atienden pasantes no asalariados y para evitar ser víctimas de la delincuencia laboran de 8:00 a 14:00 horas

-Además, la atención médica en Morelos enfrenta una crisis debido a la falta de camas y de insumos

Por la inseguridad, los Centros de Salud modifican sus horarios de atención, médica reveló el vicepresidente de la Asociación de Hospitales Privados del Estado de Morelos, Romeo Campos Domínguez.

En entrevista, dijo que los médicos de los Centros de Salud -son pasantes de medicina y no tienen un sueldo- para evitar ser víctimas de la violencia sólo brindan el servicio en un horario de 8:00 horas a 14:00 horas de lunes a viernes.

“El primer nivel de atención son los Centros de Salud, pero si los centros de salud no trabajan saturan el segundo nivel de atención que son los hospitales del estado como el ´G. Parres´, el ´Meana Sanromán´, el de Axochiapan y Tetecala, causando un caos; los Centro de Salud no trabajan porque no tienen seguridad los médicos, a quienes debemos cuidar, porque no se van a exponer a que les peguen un plomazo, esto es a nivel nacional”, dijo.

Agregó: “Aquí en Morelos están abiertos los Centros de Salud en un horario de 8 a 2 pm, esto no es un servicio; el servicio de atención debe ser de 24 horas porque la población pobre necesita una atención a las tres de la mañana y no hay nadie”.

El profesional de la Salud, señaló que la atención médica en Morelos enfrenta una crisis debido a la falta de camas y de insumos pero se le suma la falta de seguridad para dar cobertura a la población.

En otro tema, lamentó la criminalización contra los médicos, esto, ante el proceso penal que enfrentan Luis Alberto Pérez Méndez y Gabriela Cruz López, médico especialista y anestesióloga de Oaxaca, respectivamente, por la muerte de Edward, un menor de tres años, que tuvo fractura en el brazo, pero se le suministró alta dosis de anestesia, lo que derivó en su muerte.