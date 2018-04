Local

2018-04-10

Jojutla, Mor.- La planilla independiente del proyecto político ReSURge, lanzó el reto “Por Amor a Jojutla”, a los ocho candidatos a la presidencia municipal para mostrar su compromiso en la búsqueda de ganar el puesto de elección popular. El reto consta de 8 puntos entre los cuales están los principios de austeridad, transparencia, rendición de cuentas, congruencia y cuidado del medio ambiente.

En el registro de planilla para participar en el proceso electoral 2018, el candidato independiente Carlos Brito Ocampo, decidió ir por el figura de voto activo y pasivo, que es válido, y está dentro del Código Electoral, pues consideraron que al hacerlo así tendrían mayor compromiso con la ciudadanía; sin embargo el hecho de que tanto él, como Ana Fernanda Hernández, que va como síndica, repitieran en la posición de primer y segundo regidor, -así como sus suplentes-, les generó una serie de críticas y encono social, al considerar que buscaban a como diera lugar, ganar un puesto de elección popular, por ambición política y económica.

Este argumento fue rechazado por el planilla que ayer se pronunció al respecto y además aprovechó para hacerle el llamado a los demás candidatos a firmar el reto “Por amor a Jojutla”, y más que nada, pedirle a la ciudadanía hablarle del reto a los candidatos para pedirles que lo firmasen antes de este viernes 13 de abril.

“Algo que ha estado sonando mucho en redes sociales, y la verdad es que nosotros sí queremos hacer una política distinta y ponemos oídos atentos a lo que la gente diga y opine de nosotros, y precisamente por eso estamos aquí; causó mucho ruido, y lamentamos que haya sido así, el que Carlos y Ana estuvieran como primer y segundo regidor, la gente dice que por qué Carlos fue impositivo y por qué nadie más de la planilla se cree lo suficientemente preparado para estar ahí. La verdad es que entendemos esta parte, entendemos que la gente está acostumbrada a una política distinta porque así se forman las regidurías en los partidos políticos, son gente que un día antes llevan a cabo una asamblea y son gente que un día antes está haciendo un ofrecimiento a todo mundo (…) aquí no hay ninguna pelea de egos, cada uno sabemos reconocer las habilidades de los que integramos esta planilla, yo soy médico y siempre me ha interesado la vida pública de mi municipio y nuestro país (…) afortunadamente todos tenemos un trabajo, no venimos a vivir de la política, venimos a ofrecer qué podemos hacer”, declaró Alicia Rebollo Hurtado, suplente en la figura de presidente municipal y suplente de primer regidor.

El nombre del reto “Por amor a Jojutla”, surgió de las críticas e inclusive la etiqueta #NosUrge, que fue usada como burla, fue adoptada por la planilla independiente como aliciente.

Entre los puntos del reto está lo siguiente: renunciar al presupuesto para la campaña política, limitarse a gastar sólo recursos propios generados por la planilla, que no se contraten espectaculares dentro o fuera de Jojutla; no colocar publicidad plástica en el mobiliario urbano.

Hacer su declaración fiscal, hacer público el pago de impuestos, declaraciones patrimoniales y conflicto de intereses en caso de llegar al puesto de elección popular en qué podría beneficiarse del erario público.

Además, participar en al menos tres debates organizados por la sociedad; llevar una contienda pacífica, una campaña de idea y propuestas, no de guerra sucia, así como la reducción del 50 por ciento del salario del alcalde y síndico para destinarlo a proyecto social, sin secreto social, y un porcentaje de los regidores.

El reto está abierto a partir de ya y la fecha para inscribirse es este viernes 13 de abril.