Observador político - Los priistas que se fueron…

Gerardo Suarez

2018-04-10

Hasta la fecha, el PRI sigue pagando los errores cometidos por sus dirigentes estatales que no han logrado clarificar ni transparentar los destinos de los recursos millonarios que se han gastado, y que han obtenido como prerrogativas de los diferentes partidos políticos. En muchas de las veces, se gastaron los dineros provocando severas multas como los 10 millones que continúa pagando ante el órgano electoral.

EN EL PRI… GANARÁN PERDIENDO.- Por lo que ahora, tal parece sigue el tricolor con su alocada idea de que “perdiendo ganan”, aunque solo algunos porque la mayoría se quedará en la banca durante al menos tres años más, y por tanto, seguirá la desbanda de priistas como lo hicieron el día de ayer un grupo importante de personajes que durante años, estuvieron viviendo a costa del erario.

Hoy, la caballada del tricolor está flaca. Desde su dirigente que sigue peleando con todo los últimos lugares de la preferencia electoral, hasta un dirigente frágil, que si tantito lo tocan lo pueden lastimar como lo hizo en su momento Jorge Meade Ocaranza, candidato a gobernador, cuando intentó quitarlo después de que puso a sus candidatos a modos en alcaldías y diputaciones pese a que ya estaban prácticamente amarrados con sectores y organizaciones.

Los que se fueron del PRI sí les afectará pese a que su dirigencia y su candidato, traten de minimizar el hecho y más, cuando el tricolor está plagado de actos de traición y entre los que destacan muchos que se fueron pero que ahora acaban de regresar a ese partido adolorido como sucede con el caso de Demetrio Chavira, entre muchos otros personajes que ahí están incrustados.

LOS LASTIMADOS.- La primera acción que hizo Alberto Martínez González al llegar a la dirigencia estatal del PRI, fue despedir a casi todo el personal que laboraba en se viejo y vetusto edificio de Amacuzac y Yucatán. Empero, se amarró de un personaje que ha querido ser alcalde de Cuautla, diputado federal y local, y como van las cosas, hasta una regiduría o un espacio dentro de la administración para seguir viviendo a costa del pueblo es sin duda alguna, Andrés González, quien al no ser beneficiado con una candidatura porque está se la ganó Guillermo del Valle Reyes, hizo berrinche y decidió irse de las filas del tricolor.

Sin embargo, Andrés González, fue demandado laboralmente igual que su ex líder estatal, Alberto Martínez, porque despidieron injustificadamente a más de 20 trabajadores que percibían los sueldos más raquíticos. Y se fueron contra Andrés González porque él fue quien les pidió su renuncia el 30 de agosto del año pasado en medio de amenazas y sin importarle que se violentaran sus derechos laborales: “Si se te ocurre demandar es algo que no me importa pues cuando llegue tu demanda y de todo aquél que quiera hacerlo, yo ya no voy a estar aquí puesto que me voy a ir de candidato a diputado federal”.

El sueldo de Andrés González como secretario de Finanzas del CDE del PRI era de 16 mil 837 pesos, sin embargo, a solo días de haber llegado al cargo, en automático se auto prestó 15 mil pesos.



LA MULTA HISTÓRICA QUE SIGUE PAGANDO EL PRI.- Desde el mes de abril del año 2016, el PRI en Morelos está pagando una multa por la cantidad de 9 millones 225 mil 950 pesos gracias a que no rindieron cuentas de las prerrogativas recibidas durante el ejercicio fiscal de 2014 que le aplicó el pleno del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y que concluirán hasta finales de este año 2018 o principios del 2019, a pesar de que intentaron bajo cualquier mecanismo para que se ampliará el pago por un periodo de 10 años lo que les fue negado de manera contundente.

Por lo tanto, el PRI hoy con sus errores y excesos cometidos por su dirigente Alberto Martínez, se encuentra en el precipicio de la derrota electoral con Jorge Meade Ocaranza, y solo están cumpliendo con el acuerdo pactado con el sol azteca para tratar de hacer y declarar como el no permitir la venta de candidaturas cuando han prácticamente entregado todo a decir de la propia militancia y gente cercana a la dirigencia tricolor.

CANDIDATO A REGIDOR CON ANTECEDENTES PENALES.- Hace unos días, se anunció que Juan Andrés Huicochea Santa-Olalla fue designado candidato a la presidencia municipal de Temixco, sin embargo, en este municipio tan severamente lastimado por la delincuencia organizada, nadie repara en la integración de sus fórmulas como lo son la sindicatura y las regidurías a efecto de que quienes lo acompañen sean gente probos, honestos y con una carrera intachable dentro de la administración pública.

Y es qué, algunos de los que irán en la fórmula para el cabildo de Temixco no están limpios, es decir, algunos tienen antecedentes penales sin ser un impedimento porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que quien haya cometido algún delito no podrá causal de ilegibilidad siempre y cuando haya cumplido su condena. Sin embargo, el caso de Salvador Solano alías “Miguel”, va en la primera posición en la lista de regidores de Temixco y quien estuvo en Atlacholoaya por un caso de fraude. Pero no es todo, está vetado en los Estados Unidos en razón de que le negaron de forma definitiva la entrada al país de Mickey Mouse por diversos actos ilícitos. Sino es ilegal no es moral.

LA GUERRA SUCIA.- Las narcomantas, los señalamientos son tan solo algo de lo que se vendrá en los siguientes días pero será entre todos los candidatos a gobernador, en razón de que hoy en día, el tema de la seguridad será el punto donde se agarren todos los abanderados que buscan suceder a Graco Ramírez Garrido Abreu en la gubernatura.

El tema será complejo en medio de un Impepac en crisis social y económico, porque no tienen dinero para contratar personal pero tampoco para capacitar ya que mientras el INE, con todo su ejército de trabajadores está haciendo conciencia de la importancia de acudir a votar en la ciudadanía, en el órgano electoral siguen chupándose los dedos para que les caiga la lana de palacio de gobierno. Débiles y divididos es como se encuentra el Consejo Estatal Electoral en un proceso que será histórico, reñido y conflictivo pero sobre todo, en el que habrá cientos de impugnaciones por todo lo que se está jugando en esta ocasión pero además, por las reformas hechas al vapor, la participación de los independientes y la posibilidad de que los morelenses en el extranjero ya también pueden emitir su sufragio sin estar presentes en tierras morelenses.

