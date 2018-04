Casos y Cosas de Morelos - El realismo mágico de don Rey

Opinión

| Sergio Dorado

2018-04-10

Estimado y único lector, créamelo usted... Allá por el 2013, cuando tuve oportunidad de empezar a colaborar en El Regional, escribí algunas contribuciones sobre la bifurcación cada vez más aguda entre gobernantes y gobernados. Y esta realidad, absurda por lo demás, se confirma cada día. La sociedad va por la vía rápida mientras el poder sigue apoltronado en la comodidad de la literatura latinoamericana del siglo pasado, con dictadores dispuestos a todo con tal de permanecer en el poder. Si bien hoy, por orden constitucional, los gobiernos federal y estatal tienen término sexenal, los seis años garantizan enriquecimiento deslumbrante ante un pueblo cada vez más vulnerable. Pero mucho mejor cuando la estirpe se puede perpetuar en el poder. Un poder de fantasía, diría yo, si no fuera porque es verdad.

La sociedad de hoy vive la modernidad de la tecnología y hace uso de las redes sociales mientras los dictadores herederos de una democracia débil y mancillada disfrutan el absurdo de una abundancia insultante pero tan cierta como que hoy es día martes. Gobernantes y gobernados van por vías diferentes y esto parece ir en dirección de consecuencias inusitadas si los reyezuelos de marras perpetúan el ensalzamiento del realismo mágico.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Y desde luego, a don Rey nada le gustará que la gente salga a votar como chiva loca por otro reyezuelo cualquiera, y no por la perpetuidad de la estirpe, que es promesa histórica a los ancestros en el lecho de muerte. Y hará coraje cuando sepa que a pesar del dinero gastado del baúl amarillo del sexenio, que guarda debajo del tapanco como su más preciado tesoro, de nada ha servido. El Rey ha sido derrotado finalmente en las urnas de una democracia ajena a su razón. Avergonzado, sí, pero más enojado por la humillación de un pueblo bicicletero desagradecido, que no aprecia los dones de Dios en la Tierra de la Guayaba Eterna.

Esa noche doña Reina hubo de traerle un té de yerba de la buena y una sobada en el bajo lomo para que al final se quedará dormido como bebé tras un baño de lechuga y cardamomo de la India, lo que hizo expulsar discretamente los gases de la cena a lo largo de toda la noche, hasta que el Príncipe, preocupado, llegó a primera hora de la mañana para despertar el sueño con urgencia. El Tribunal Electoral exageraba en sus pretensiones de mercancía pública, y eso no debía permitírsele. El juez exigía, si se quería cambiar la historia de la Guayaba Eterna, 300 millones de guayabas procedentes de la barranca de Amatlán; pero los árboles de ahí, como él debía saberlo, ¡no alcanzarían para producir tal cantidad!

“¡Imposible!”, le dijo desesperado a don Rey en el desayuno, mientras la mucama les arrimaba una taza de café árabe humeante y unas tajadas de gordo tocino español con aceitunas de Campo Real, de las que dicen alguna vez disfrutó don Quijote mientras despierto comía y soñaba en las enaguas de Dulcinea. Aunque, claro, eso no lo dice el libro, pero lo ha inventado la tradición del rumor fuera de contorno y es válido.

“Dáselas, aunque no sean de Amanalco, al cabo ni lo notará”, le ordena don Rey al vástago, a sabiendas que es la última oportunidad de continuar la historia del poder eterno. Cuando el Príncipe sale corriendo a colectar las guayabas que debe entregar el día siguiente, don Rey eructa el tocino mientras se pregunta si habrá valido la pena. Le pide a la mucama el bicarbonato de sodio, un vaso de agua francesa y un limón de Persia rebanado, y con ello, después de mezclar y beber el menjurje hadado, le hace redoblar la resonancia del segundo eructo que asusta al perro de marca. Doña Reyna, quien teje una nueva trama política en la estancia de Palacio, escuchael bramido de don Rey y el chillido de Fifí alejándose a toda prisa.

“Desde luego que ha valido la pena”, musita doña Reyna mientras teje un angelito sobre la frente del nuevo gorro de dormir del Rey, a quien le fabrica uno nuevo cada mes para su conformidad. “Recuerda los años de ausencia, amor. La ausencia de este mundo antes de que la abundancia nos arropara con grandeza y puño abierto para disponer del deseo incluso más superfluo y caprichoso. ¿No extrañarías todo ello? ¿No extrañarías ese mundo de oferta, amor? ¡Vamos! ¿Acaso no merezco la abundancia? ¿Acaso no merezco ser Karime Macías Tubilla? Piénsalo, mi cielo, que por ello tejo y tejo la suerte de tu sueño eterno y no abandono jamás tu presencia y tu enorme cabeza reluciente más que si fuera necesario, más que si la fortuna nos abandonara de una vez por todas, más que si tuviera que enviarte mis emails desde Londresy acaso unos shorts de Zanzíbar, desde las costas de Tanzania, para el calor infernal de Xochitepec”.