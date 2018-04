Justicia

| Pancho Rendón

2018-04-10

Personal de PC en riesgo al

combatir a huachicoleros

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca coincidieron al referir que los elementos de la Dirección de Protección Civil de la capital, corren peligro y se exponen al realizar sus recorridos en la llamada ruta del huachicol que va desde el panteón de Chamilpa hasta la colonia Paraíso Montessori, ya que como “pajaritos” se le ponen a esos delincuentes organizados, que impunemente siguen robando gasolina de los ductos de Pemex, por lo que temen a que estos sean víctimas de algún ataque, ya que ni una manguera llevan para enfrentar a los llamados huachicoleros que han encontrado en esas ilícitas actividades su modus-vivendi.

Los municipales de Cuernavaca expresaron que Enrique Clement Gallardo, titular de Protección Civil, se hace o no tiene idea de a qué tipo de delincuentes está enfrentando, ya que aseguraron que no se ha tomado la molestia de pedir apoyo a los elementos de la SSC de Cuernavaca, ya que al estilo “del Borras”, reúne a sus elementos y comienzan sus recorridos pie-tierra desde Chamilpa hasta Montessori y hasta ahorita han corrido con suerte pero no debe olvidar que esos “ordeñadores” los están vigilando.

Y es que se supone que a esos recorridos para detectar tomas clandestinas en los ductos de Pemex, participarían autoridades de los tres niveles de gobierno, pero simplemente no se cuenta con el estado mucho menos con la federación, así que jugándole al “policía chino” Enrique Clement Gallardo y sus achichintles se van desde temprano a camellarle bajo su propio riesgo.

Y es que hay que recordar que en Coajomulco por donde pasan los ductos de Pemex, los Militares descubrieron que es toda una red criminal de los huachicoleros ya que descubrieron que arriba de los árboles los halcones tenían sus guaridas para observar todo y avisarle a la banda que en esos momentos roban el hidrocarburo y al notar que se acercan policías o soldados de inmediato se esfuman y se pierden en el bosque donde se refugian impunemente para después regresar y seguir con su ordeña que ya hasta familias completas venden la gasolina robada de forma irresponsable en sus domicilios del poblado de Coajomulco, donde tal parece que no será fácil acabar a los llamados huachicoleros a quienes constantemente atacan con operativos de policías federales y militares, pues llama la atención que los municipales de Huitzilac no intervengan en esto que es considerado como un robo a la nación; así que aguas Clement no es bueno jugar con fuego.

Lo vincularon a proceso

por golpear a su abuelo

Ricardo “N”, de 36 años de edad, fue asegurado por Policías de Investigación Criminal (PIC) el pasado 4 de abril en el municipio de Jojutla.

De acuerdo con la PIC de la región Sur Poniente, Ricardo habría agredido a su abuelo, Pedro “N”, de 85 años, habitante de la colonia Plan de Ayala, de Tlaltizapán, causándole lesiones de alto riesgo.

Familiares de ambos declararon que el pasado 31 de marzo la víctima salió de su casa para regar los árboles que posee en el terreno adyacente a su vivienda. Más tarde, escucharon los gritos de Pedro “N” pidiendo ayuda.

Los declarantes aseguraron que al ingresar al predio observaron cómo Ricardo agredía con un tubo a su abuelo Pedro, siendo necesaria su intervención para evitar que continuara golpeándolo.

El agraviado fue ingresado a un hospital privado, en la ciudad de Cuernavaca, con traumatismo craneoencefálico, motivo por el que la Fiscalía General del Estado inició la denuncia correspondiente, la cual lleva ahora a Ricardo a enfrentar el proceso penal respectivo.