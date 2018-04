Cultura

Alejandro Cruz Solano

2018-04-10

Durante años fui promotor del voto en distintos estados (Oaxaca, Guerrero, Morelos, Chiapas), me tocó ir puerta por puerta para pedir el voto por candidatos que ni conocía, iba representando a un partido del que militaba (PRD) y lo digo en pasado para dejar claro mis orígenes y justificar que lo hacía solo por eso. Nos metíamos en rancherías, ciudades, montañas, pueblos y zonas de conflicto. Hacer eso no es tan fácil pues era promover candidatos en lugares donde incluso las comunidades o lugares eran de partidos distintos. En muchas ocasiones hasta arriesgábamos la vida, el cansancio y hasta no comer eran parte de trabajar por la democracia. En ese tiempo aprendí que los partidos políticos buscaban el poder para que de allí organizaran a sus bases de militantes en estructuras, así, por ejemplo, en varias ocasiones viajaba horas para ir a pueblos enclavados en la montaña de Oaxaca y Guerrero y desde un municipio urbano los recursos estaban destinados a sostener esas pequeñas estructuras de campesinos de la montaña. ¿Cómo se sostenían esas estructuras de personas que muchas no sabían ni leer ni escribir? Se sostenían con apoyos económicos y materiales, por ejemplo, regalaban borregos y chivos, materiales para construcción, etc. De esta manera conocí como el PRI llevaba años gobernando municipios pobres con alcaldes ricos (que en las zonas rurales o de la montaña terminaban en cacicazgos). Las estructuras en política se le conoce a toda organización pequeña o grande (dependiendo las zonas) de personas afiliadas a un partido político, la lealtad se debía a la “generosidad” y apoyo del candidato. Existe una correlación entre dinero-poder que tiene una lógica bastante simple, el candidato (ahora no solo del PRI sino de todos los partidos) buscan el poder porque de allí pueden hacer dinero para sostener las estructuras o grupos (aunque el dinero destinado a ello no es ni una décima parte de lo que pueden obtener con el poder). Los años han pasado y los partidos han padecido de la crisis de la institucionalidad, sus estructuras se desmoronan, pero las razones ahora son diferentes, ahora el problema se centra en el poder. Las estructuras aprendieron a través de sus liderazgos que el dinero no es importante, sino el poder. Llegar al poder ha sido ahora la lucha crucial que ha menguado las estructuras, de allí vimos las famosas películas como la Ley de Herodes o El Infierno. Hoy, la guerra se libra en la lucha por el poder, pues el dinero es lo de menos, pues este puede proceder incluso del crimen organizado o de empresarios que buscan aprovechar ese poder para acceder a los recursos y al mismo poder. Llegamos así a una nueva correlación poder-proyecto. Me parece que ahora, la crisis de la partidocracia con el avance tecnológico y la aparición de nuevos actores (principalmente los jóvenes), la migración hacia las grandes ciudades, la concentración de población urbano-marginal en grandes cinturones de miseria de ciudades como México, Puebla, la zona conurbada de Morelos, de Monterrey, de Guadalajara está provocando que las poblaciones ahora estén mejor informadas, es allí donde la educación y la información juega un papel importante, pues grandes masas de gente empiezan a informarse y empiezan a desenmascarar el uso que le han dado al poder la clase política. A pesar de que no me parece superado esto, somos cada día mas los que buscamos ahora que se plantee el proyecto (cosa que me he dedicado desde hace años hacer ahora para mis amistades de partidos políticos) la clase política ha mostrado la cara de la corrupción, la impunidad y el abuso del poder teniendo un alto impacto en la calidad de vida de los mexicanos. En esta correlación de poder-proyecto mi experiencia me ha enseñado que los candidatos no tienen idea de que gobernar exige un plan, una idea central que parta de las necesidades concretas de los actores antes mencionados. Sin embargo, siguiendo en estas correlaciones dinero/poder; poder/proyecto y, proyecto/perfil llegamos a la conclusión de que lo ideal sería este último; sin embargo, en nuestra naciente democracia, me parece que seguimos atorados, enfrascados en las dos primeras, esperemos que los jóvenes empiecen a abrir un camino para tener candidatos con perfil y proyecto y no elegir por ocurrencias a artistas, futbolistas, actrices, y demás, porque entonces estaríamos regresando a una política silvestre.