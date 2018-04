Local

Guadalupe Flores |

2018-04-09

-A partir del martes o miércoles de acuerdo a los padrones de comercio de ese tipo

Esta semana iniciarán las acciones para el retito de ambulantes instalados en el Centro de Cuernavaca, advirtió presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) en la capital, Antonio Sánchez Purón.

“Martes o miércoles podremos tomar acciones de acuerdo con los padrones de comercio ambulante, lo que buscamos es que la competencia sea pareja; no es posible que unos carguen la loza y otros estén encima de ella; entonces tenemos obligaciones tributarias y tenemos que darle cumplimiento; no queremos exterminar, no queremos fumigar porque tenemos que reconocer una cosa: el comercio informal se deriva de la incapacidad de los gobiernos de generar empleos”, dijo.

Además indicó que para que “luzca la parte bonita de la Ecozona” se tendrá que realizar el reordenamiento de los ambulantes y los gobiernos estatal y municipal tendrán que tomar acciones para el retiro del comercio ilegal.

Sánchez Purón señaló que el comercio ambulante no está permitido en la ley y el responsable de la actividad en el municipio, acotando “es justamente el municipio, el municipio el responsable del retiro de ambulante, pero no tienen las herramientas para hacerlo, porque el municipio no tiene la responsabilidad de la corporación policiaca, la tiene el gobierno estatal”, dijo.

Según el líder empresarial, existen las condiciones para el reordenamiento del comercio informal y aseguró que iniciará en la explanada de Palacio de Cortés y continuará en la Ecozona.

Desde principios de año, los presidentes de las cámaras empresariales y líderes del Nuevo Grupo Sindical (NGS) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), acordaron elaborar un padrón de ambulantes y buscar espacio como plazas comerciales para su reubicación antes del periodo vacacional de Semana Santa, sin embargo, el programa se retrasó por cambio de dirigencia en la Canaco, según dijo el actual presidente.