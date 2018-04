Desde L@S Redes… - Los tiempos cambian

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-04-09

Después de escribir desde 1992 la columna de BREVI@RIO, hoy dejo de nombrarla así. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces y hoy la dinámica por la que transitan los medios de comunicación es vertiginosa, como lo ha sido la revolución de las nuevas tecnologías para la comunicación y la información durante los últimos años.

Estos cambios han traído consigo el “boom” del uso de estas nuevas tecnologías que han tenido una enorme influencia y propiciado un canje en la forma de informar, comunicar incluso de convivir entre las personas. Las redes sociales son por mucho la principal forma de acercar a los usuarios sin importar distancias geográficas, horarios o incluso idiomas y creencias. Intereses de todo tipo que identifican a estos miles de millones de usuarios son los que predominan en un ciberespacio donde el acceso a la información y la comunicación es ilimitado y hasta hace pocos años inimaginado.

Para muchos medios de comunicación la tarea de evolucionar a la par de esta revolución no ha sido fácil y muchos han perecido en el intento fallido por adaptarse. Gracias a la acción visionaria de sus directivos, El Regional ha sido de los pocos medios de comunicación que ha sorteado con éxito este contexto dinámico y ha sabido enfrentarlo, ofreciendo a los usuarios de la información noticias como hoy lo requieren, es decir al momento pues en pocos minutos se convierten en historia. Sin abandonar su línea editorial, la información en línea dentro de su portal, la implementación de espacios noticiosos a través de una plataforma digital y de allí al ciber, y el uso de las redes sociales de comunicadores y colaboradores, mantienen a esta casa editorial con un gran número de seguidores.

En este contexto, considero importante cambiar el nombre de este espacio de opinión dejando atrás el de BREVI@RIO que por un lapso de más de 26 años redactamos, primero en los diarios del Sol de Cuernavaca y Sol de Cuautla, y hasta la fecha en esta casa editorial de El Regional. En su lugar ahora lo denomino DESDE L@S REDES, por el simple gusto de sentirme más acorde con los tiempos que hoy dominan las formas de informar y comunicar, así es que sin más comenzamos!!!

En el impasse de la contienda electoral del estado luego del registro de los aspirantes a las candidaturas de los 12 distritos electorales y 33 alcaldías del estado, no significa que no haya agitación, producto del ímpetu o nerviosismo de muchos, así como por algunos problemas internos en algunos partidos políticos, como es el caso de Morena y su proceso de selección de fórmula para Cuernavaca. Por su parte, entre los candidatos a la gubernatura del estado también hay quienes no dejan pasar el tiempo y de bajo perfil realizan acercamientos y buscan amarres sumando simpatizantes; preparándose para iniciar de lleno sus campañas políticas durante la última semana del presente mes. Jorge Meade del PRI, Víctor Caballero del PAN-MC, Alejandro Vera de NA, Nadia Luz Lara del Verde, Rodrigo Gayosso del PRD y el independiente Fidel Demédicis, son de los que andan activos, en tanto que a Cuauhtémoc Blanco ni le va ni le viene, y entre sus compinches creen que aún sin mover un dedo va a ganar, veremos…

REDES SOCIALES: Se terminaron las vacaciones de semana mayor para maestros y sus pupilos, y desde hace unos días circulan por las redes un buen número de memes haciendo alusión a este hecho. Más allá de descanso bien merecido para ambos, profes y alumnos, la reanudación de las clases simboliza la continuidad en un ciclo de enseñanza y aprendizaje marcado por cambios importantes que habrán de afianzarse el próximo ciclo escolar, con la puesta en operación del nuevo modelo educativo… Desde la semana pasada circuló por las redes sociales, sobre todo entre el sector magisterial, el rumor de que la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, había sido nominada a una candidatura plurinominal para el Congreso del Estado, mismo que resultó ser falso. En un comunicado primero, y luego en un mensaje que la dirigente de los maestros del estado dirigió, dejó en claro que no buscará ninguna candidatura y que concluirá su responsabilidad al frente del sindicato, hasta el año 2019, por hoy es todo y no vemos en la siguiente DESDE L@S REDES…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor