Local

Erick A. Juarez |

2018-04-07

-Denuncia Consejo Ciudadano de Seguridad Pública nuevo modus operandi; drogan a pasajeros para asaltarlos: Dante Chávez

-El caso de un joven al que le ofrecieron agua para “bajarle la borrachera”, detonó el llamado a tomar precauciones

Autoridades del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, alertaron a usuarios del servicio privado de transporte UBER sobre el nuevo “modus operandi” para hacerlos víctimas de un delito, esto, al dar a conocer que los choferes los drogan para posteriormente asaltarlos y abandonarlos en las calles.

En entrevista, el director de Prevención del Delito de dicho consejo, Dante Chávez García, aseguró que, de acuerdo con una nota periodística, detectaron que un joven fue víctima de robo, luego de que al salir de un antro solicitó el servicio de UBER y posteriormente el conductor le ofreció una botella con agua para “bajarle la borrachera”, lo que provocó que el joven perdiera el conocimiento, fuera asaltado y posteriormente abandonado en una de las calles de la colonia Montessori del municipio de Cuernavaca.

En ese sentido, el funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a denunciar en caso de que sean víctimas del delito de robo en el servicio público, ya que hoy en día se desconoce si los familiares del joven que fue drogado interpusieron una denuncia penal en contra de los presuntos responsables.

“En caso de aquellas personas que acostumbran divertirse en los antros y bares, que tomen las precauciones necesarias, al momento de abordar un taxi u otro servicio como UBER, que tome las placas, que le avisen a un familiar, que le avisen a sus amigas o amistades, que no vayan perdiendo tiempo en el celular y no vean la ruta que toman y no se vayan a desviar y sobretodo que no acepten dulces o agua, que sabemos que ese servicio de UBER te ofrece agua, pues, vamos a tratar de aguantarnos un poco la sed, si tenemos a la mano la foto del conductor, también es necesario enviarla a los familiares para estar alertas”, aseveró.

No obstante, indicó que los modus operandi para cometer los delitos de robo en el transporte público se han detectado la mayoría de los casos en la Ciudad de México y Estado de México, así como un caso en el estado de Morelos; por ello exhortó a interponer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las denuncias correspondientes.

“Nos cayó un poco de sorpresa en el estado de México, en donde personas regalaron un arreglo floral a los dueños de una casa, y se meten a roban a las casas, estos casos son modus operandi que han cambiado, antes llegaban diciéndote que eran trabajadores de la CFE o del agua y las personas abrían sus domicilios y estas personas eran robadas de sus pertenencias, ahora lo hacen con las famosas pruebas de un jugo o un producto; tú lo pruebas, se meten a tu domicilio y después te saquean” (sic), reveló.