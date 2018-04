Observador político - El abstencionismo: el reto a vencer

Opinión

Gerardo Suarez

2018-04-07

El próximo primero de julio se realizará la elección en Morelos para elegir al candidato a gobernador, las 12 diputaciones locales de mayoría relativa y las ocho de representación proporcional, así como las 33 fórmulas en los cabildos, donde se contempla superar el 50 por ciento de la votación electoral de la lista nominal de un un millón 414 mil 321 morelenses.

EL ABSTENCIONISMO, PRINCIPAL ENEMIGO.- Hasta el 31 de enero de este año el padrón electoral está conformado por un millón 446 mil 979 ciudadanas y ciudadanos, lo que representa un tres por ciento más de crecimiento en relación al último proceso electoral en Morelos que fue en la intermedia del 2015. En tanto que, hasta esta misma fecha, se tiene registrado de manera oficial por el Instituto Nacional Electoral que la lista nominal está conformada por un millón 414 mil 321 morelenses en condiciones de votar el uno de julio.

Lo importante y trascendente será que la mujer es punto fundamental del proceso democrático en Morelos, en razón de que son mayoría en el padrón porque representan entre el 52 y 53 por ciento del padrón electoral. Mientras que el resto, entre 47 y 48 por ciento lo representan los varones. Y un dato relevante será la participación de los jóvenes ya que el aumento de participación va en aumento tanto en hombres como en mujeres y aquellos que por primera vez votarán que representan más de 15 para esta ocasión.

La campaña para gobernador en la que participarán al menos ocho candidatos, entre ellos una mujer, iniciará a partir del 29 de abril y concluirá el 27 de junio del presente año, por lo que el reto de todos estos contendientes, aunado a los más de 2 mil abanderados que participarán por los diferentes cargos de elección popular desde diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías será sin lugar a dudas el abstencionismo que se convertirá en el principal enemigo de todos los que buscarán suceder en el cargo a Graco Ramírez Garrido Abreu.

TODOS VS EL ABSTENCIONISMO.- Y más aún, porque tanto los integrantes de la enorme lista que buscan ganar la gubernatura pero al igual que el resto de los contendientes a los diversos cargos, tendrán que rredoblar esfuerzos para sacar adelante los comicios de 2018 derivado en gran medida al rechazo social, la desconfianza de la ciudadanía, el rechazo a los políticos y candidatos, aunado a los problemas internos de los partidos, la inseguridad, entre otros argumentos que pueden obligar a la gente a no acudir a las urnas el día de la elección.

Insisto, para todos los candidatos quizá con excepción de los plurinominales, el principal problema será abatir el abstencionismo en todos los sectores poblacionales del estado de Morelos e incluso, tratar de conseguir que los focos rojos y la delincuencia que se refleja en diversos puntos de la entidad como en el sur y oriente no afecte sobre manera los comicios. Aunado a los grandes y severos problemas que hay al interior del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aunado la falta de los recursos económicos por los que está atravesando este órgano que ha solicitado de manera reiterativa los dineros al gobierno de Graco Ramírez, sin respuesta favorable para su causa y a menos de tres meses para la elección constitucional.

CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES.- Hoy un gran aliciente para contrarrestar al abstencionismo es sin lugar a dudas las redes sociales que han tenido un gran poder de influencia y pese a que desde ahí no se vota, si se está utilizando por parte de los candidatos y sus equipos de trabajo, como la plataforma para poder hacer campañas y tratar de penetrar más aun a la sociedad mediante costos tan económicos. Sin embargo, muchos están equivocando la estrategia y pretenden dejar de lado los medios tradicionales apostándole todo al internet y ese también será un error en razón de que solo es un complemento para sus actividades y como tal se tiene que atender sin descuidar las demás formas tradicionales que se han estado utilizando para generar una mayor penetración entre la sociedad cada vez más politizada.

Pese a ello, cada vez más a partir de la campaña ganadora que hizo el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en Latinoamérica y en México en particular, le han apostado los publicistas y profesionales de las redes sociales utilizar esta herramienta como una propaganda política que ha logrado seducir a la mayoría de quienes buscan cargos de elección popular y de decisión, por ello, es más frecuente ver que ejércitos de personas estén siendo contratadas para hacerse cargo de la imagen de los candidatos en las distintas áreas digitales y en muchos casos, basta tener un número importante de seguidores para engañar a sus clientes, siendo que esta es una burda mentira que no les beneficia en su proyecto político.

Para esta elección, muchos de los candidatos que están siendo investigados por gastar demasiado dinero en campañas de publicidad como son en anuncios espectaculares, bardas, en las unidades de transporte, lonas, entre muchas otras tendrán severos problemas al momento de comprobar sus topes de gastos de campaña y las redes sociales están siendo una alternativa importante para poder con una estrategia adecuada, llegar al mayor número de ciudadanos y a costos extremadamente bajos en comparación con lo que representa la radio y televisión.

