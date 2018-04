Brevi@rio - La FEUM al mejor postor

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-04-07

La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) siempre ha sido trampolín político a venta del mejor postor o del gobierno en turno. La FEUM también es un refugio de estudiantes fósiles y mediocres (no todos) de las distintas escuelas del “Alma Mater” morelense, que ha servido de escudo a muchos de sus dirigentes, es decir, ha sido una organización porril por excelencia y que de poco o nada le ha servido a los estudiantes de esta casa de estudios.

Así lo fue en los mejores años del PRI desde la fundación del FEUM, luego en dos sexenios con el PAN y ahora con el PRD. Si alguien le extraña la postulación de Israel Reyes Medina, el penúltimo dirigente de esta agrupación, como candidato a diputado local por el PRD, es porque no conoce la historia de la agrupación estudiantil de la UAEM. La mayoría de los ex dirigentes feumistas ha buscado lo mismo: trascender en el ámbito político del estado y para ello no importa ser tapetes, cómplices o simples bufones del gobierno del estado en turno, en su perversa e histórica idea de manosear a la Universidad. Lo ha intentado en los últimos años a través de la FEUM, y también de sus sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, de los que nos ocuparemos en otra entrega.

A propósito de las próximas elecciones del estado, a la FEUM la utilizaron en su tiempo como trampolín para iniciar su carrera política los candidatos del PRI a la gubernatura Jorge Meade Ocaranza, y a la alcaldía de Cuernavaca Víctor Saucedo Perdomo, también lo hicieron en los sexenios del panismo otros ex dirigentes pero no trascendieron, salvo Víctor Sánchez Trujillo. Entre la larga lista de presidentes figuran desde su fundación Heriberto Álvarez Tapia, Abraham Rubio Canales, Víctor Rubio Herrera, Alejandro Pacheco Gómez, Luis Cifuentes Carrillo, Fernando Figueroa Nájera, José Silva Bandala, Julio Pérez Soria, Víctor Sánchez Trujillo, Demetrio Chavira, Luis Alberto Salas Catalán, Edgar Landeros, entre otros.

Ahora bien, el caso de Israel Reyes es burdo y simboliza la perniciosa relación entre la dirigencia de la FEUM que encabezó hasta hace unos días, con el gobierno y el partido en el poder. Como en la mayoría de los casos y pese a no representar ni los intereses ni las aspiraciones políticas del grueso de los estudiantes universitarios, Reyes Medina jugó su papel zalamero al tiempo que traicionó a su comité y a los acuerdos institucionales con las autoridades universitarias, sin embargo, lo que en verdad lo cotizó para alcanzar una candidatura en el PRD para diputado local, es su acción porril en contra del ex rector Alejandro Vera.

Y es que cuando el gobierno del perredista Graco Ramírez no pudo desde afuera de la UAEM deponer a Vera Jiménez, quien se negó a ser comparsa y cómplice de sus malas acciones, y le cerró las puertas a su ambición por manosear el presupuesto universitario, encontró en la FEUM y en los sindicatos universitarios la puerta de entrada, gracias a la servil, conveniente e indigna actitud de sus representantes, siendo el de los estudiantes el más fiel de sus lacayos.

El de Israel Reyes es uno más de los casos que simbolizan el papelito que muchos de los ex dirigentes de la FEUM han tenido que jugar con tal de fraguarse un futuro político, prestando sus buenos oficios a la causa oficialista sin importar su responsabilidad y los intereses que deberían tener con la institución universitaria y con sus representados. Salvo honrosas excepciones, quienes han pasado por la FEUM han sido agraciados en pago por sus favores con algunas dádivas, otros han aprovechado la oportunidad y allí iniciaron una carrera política y otros tantos pasaron sin pena ni gloria.

A Israel Reyes le dieron una candidatura que difícilmente le servirá para labrarse un futuro político, pues ni más ni menos que decidió aliarse con el partido y el gobierno que ya ha sido calificado por los morelenses como el peor en la historia del estado; va en un distrito donde los candidatos de los demás partidos lo superarán abismalmente en capacidad y popularidad, no cuenta con estructura y difícilmente lo ayudarán para hacer campaña. En suma, su aventura política tiene los días contados…

BREVES: Al Cuau se la van a seguir haciendo cansada pues la desesperación de quienes lo ven desde abajo en la carrera por la gubernatura del estado ha llegado al máximo. A unos días de iniciar las campañas electorales el reto para sus detractores es bajarlo de las boletas electorales pues de otra forma saben que no tendrán oportunidad, aunque en realidad y aún quitándose al ex futbolista del camino, su aventura por repetir en la gubernatura del estado tiene también por delante al menos a dos que tres competidores más, pues algunas encuestas los ubican hasta un lejano cuarto sitio, veremos…

