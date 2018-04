Opinión - Aprender a amar lo que hacemos (Segunda y última parte)

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-04-07

Hablábamos de la cultura totonaca y no podríamos suspender esta reflexión sin tocar otros muy importantes conceptos que nacen de su modo de ser, de su habitual comportamiento, de su visión del mundo, del hombre, de los fenómenos, su cosmovisión. Sus vivencias transcurren de forma sumamente natural, no se imponen mediante una enseñanza teórica, espontáneamente se desenvuelven como lo que se tiene que hacer y aprender siempre en relación con la Naturaleza, con su entorno físico. A eso se le llama precisamente Espiritualidad.

Nos ofrecen por ejemplo las palabras generadoras plasmadas en el modelo educativo. Leamos con cuidado: Stakayawana, Mapakglhana, Likgatayana, Xakgatlina que se refieren a la labor de la persona que forma, que hace florecer el Don, que facilita, que dialoga. Estos serían sus significados, el primero es el formador, el que hace crecer; el segundo, el que hace florecer el don; el tercero, el que defiende, el que facilita, el que hace posible y el cuarto, dialogador.

El diálogo es siempre entre iguales, horizontal no vertical; flexible no rígido, transparente no obscuro; franco, sincero no mendaz ni falso. Por ello, precisamente, la labor de una Maestra es facilitar el encuentro del Don que se traduce en encontrar el amor a lo que hacemos.Justo. Porque ir cotidiana, rutinariamente al encuentro de un trabajo sin alegría es absolutamente frustrante.

Ese diálogo establecido entre las maestras y las niñas genera el ejercicio de su libertad en la formación de una conciencia crítica. Me imagino que de una cultura semejante dedujo Paulo Freire su concepción de la educación cuando se refería a ella como práctica de la libertad. De igual forma los conceptos que ahora se han instalado en los estudios oficiales referentes a concebir al docente como facilitador, concepción que se antoja como ajustada pues no transcurre con sencillez como en este caso. Para esta cultura el desarrollo del don es una condición para la libertad humana.

La Espiritualidad se edifica en la relación y convivencia de las personas con la naturaleza, por ello la creación artística es un reflejo de esa relación. Ese proceso de creación debe ir impregnado de emociones y buenas intenciones y su desarrollo es necesario para la vida plena. Vivir con plenitud decía el Mtro. Arqueles Vela –un poeta- lo cual no se refiere al tiempo sino a la intensidad con que se vive.

No se trata, dice una de las Maestras, de vivir por vivir, de no cumplir el mandato para el que venimos al mundo… si padecemos es porque lo hemos pedido así, no hemos encontrado ese mandato…nadie nos lo va a decir, nosotros mismos lo debemos tener en nuestro corazón, en la Escuela se nos dice que es la vocación. Es lo mismo, dice, todo lo que hagamos lo tenemos qué hacer desde el corazón.

¿Qué sucedería si actuáramos como nuestros ancestros justo como nuestras culturas originarias en relación con el mundo, es decir, con la naturaleza, con la sociedad, con los seres humanos? ¿Si accediéramos a comprender que somos animales nacidos de la naturaleza, de la Pacha Mama; que todo lo que hagamos contra ella lo hacemos contra nosotros; que la educación consiste en desarrollar nuestro don, en cumplir el mandato, en generar semillas relevo y en actuar con la idea del Tayat, la Ética para darle sentido a la vida. Se trata de vivir con la naturaleza no de vivir de ella.

Después de esta experiencia créanme que tuve que esforzarme para reintegrarme a las anquilosadas y habituales costumbres de un trabajo que parece frívolo y superficial al lado de toda esta autenticidad. Deberíamos sentir la obligación de conocer para comprender, para emular las prácticas vitales de nuestros wixárikas, nuestros tzeltales, tzotziles, cholos, mayas, tojolabales, tlahuicas, rarámuris… aprender de esas comunidades, valorar sus riquezas humanas y culturales, apreciarlas como una poderosa herramienta que nos ayude a enfrentar a esta pléyade de rufianes que sólo ven a nuestra colectividad nacional como objeto de lucro, como ocasión de ganancia.

No queremos más una grey de mostrencos sumisa y conforme dirigida por una piara de descastados. Queremos una comunidad que tome la vida en sus manos, que trace su rumbo, que lo dirija, que no hable de la justicia, que la practique, una justicia que no precisa de cosméticos para instalar lisa y llanamente la revolución cada vez más urgente y más necesaria.