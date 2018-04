Local

Guadalupe Flores |

2018-04-06

-Inconformes exigen la entrega de recursos para el campo; estarán hasta el 10 de abril

Los campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) bloquearon los accesos de la Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) en Cuernavaca para exigir la entrega de recursos para el campo.

Los manifestantes instalaron carpas y colocaron tiendas de campaña en las puertas de las dependencias federales y advierten que mantendrán el bloqueo hasta el 10 de abril por el incumplimiento del Gobierno federal.

En entrevista, Omar Zambrano Hernández, coordinador estatal de la UNTA, precisó que en Morelos existe un adeudo de 11.5 millones de pesos en beneficio de más de 400 familias.

Explicó que en el caso de Sedesol, esperan la liberación de millón y medio de pesos del programa de Empleo Temporal; en Sedatu son 200 cuartos adicionales que equivale a 6.5 millones de pesos, mientras que en INAES son 15 proyectos productivos que equivalen a 3.5 millones de pesos.

Pero lamentó la falta de sensibilidad de los delegados para, incluso dialogar y conocer de sus demandas, de ahí a que dijo que estarán en plantón hasta el día 10 de abril.

Además aseguró que no van a permitir que se manipulen los programas sociales con tintes electoreros “porque no dicen que no ha llegado el recursos pero no vamos a permitir los atropellos y que nos quieren condicionar al voto de los candidatos”.