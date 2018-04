Local

Erick A. Juarez |

2018-04-06

-Así como para la identificación de los cadáveres en los Semefo, señalaron víctimas del delito

Miembros del Colectivo “Regresando a Casa en Morelos” dieron a conocer que a la llegada del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, se cancelaron los trabajos para la exhumación de los cadáveres en las fosas de Jojutla, así como la identificación de los cuerpos que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de las fiscalías regionales.

En este sentido, la mamá de Mireya Montiel (desaparecida el 13 de septiembre del 2014) e integrante de dicho colectivo, Tranquilina Hernández Lagunas, aseguró que en su momento con el anterior Fiscal, Javier Pérez Durón ya contaban con una fecha para sacar los cuerpos de los SEMEFOS que se encuentran en las morgues de las Fiscalías. Sin embargo, con el cambio del titular de la dependencia estatal, los procedimientos se suspendieron.

Por ello, dijo que estarán a la espera de que se lleven a cabo las pruebas de ADN de los cadáveres que se hallan en los SEMEFOS para ser identificados y sean entregados a sus familiares o sepultados en las fosas comunes, por lo que confían que estos procedimientos se realicen antes de los comicios del primero de julio y el cambio de gobierno.

“Antes de la llegada de Uriel Carmona, ya nos habían dado fecha para sacar los cuerpos de los SEMEFOS, y con el nuevo fiscal, ahora nos ha dicho que no es prudente sacarlos ahora si no cuentan con las pruebas de ADN, entonces no tenemos fecha aún, pero se está trabajando en esto, porque primero es sacar los cuerpos de las SEMEFOS y después le daremos continuidad con las fosas de Jojutla (…) Veremos qué pasa y estaremos presionando para que las autoridades realicen los protocolos”, dijo.

Explicó que en hace unas semanas, durante su participación en la caravana, visualizaron que en los SEMEFOS del municipio de Iguala, Guerrero, las autoridades de esa dependencia realizaban las pruebas de ADN para identificar los cadáveres que se hallan en las morgues y posteriormente llevarlos a las fosas comunes, siempre y cuando se publicaran las fotografías de las víctimas fallecidas.

“Me imagino que el Fiscal de aquí de Morelos, quiere hacer lo mismo, no enterrar un cuerpo sin vida sin antes tener la certeza de que las muestras son las correctas, ya que en su momento esa situación no pasó en Morelos, por lo que esperamos a que nos dé resultados positivos”, detalló.