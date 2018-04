Local

2018-04-06

-Autoridades de Derechos Humanos de esa dependencia crearán plataforma de fichas digitalizadas

Autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informaron que en un lapso de 60 días podrían crear una plataforma a nivel nacional para contar con una ficha digital de personas desaparecidas y otra más de cadáveres que se encuentran en los SEMEFOS, luego de mencionar que en México existe un aproximado de 35 mil personas que fallecieron en hechos delictivos.

Tras una reunión entre diferentes colectivos y familiares de las víctimas de Morelos y el funcionario federal, Rafael Adrián Avante Juárez aseguró que en México han contabilizado más de 35 mil personas fallecidas no identificadas en toda la República Mexicana, de las cuales, sólo 30 mil personas han denunciado la desaparición de sus familiares.

En ese sentido, consideró necesario que dentro de los acuerdos entre las víctimas morelenses y las autoridades federales, está la creación de una plataforma de digitalización de fotografías de personas desaparecidas; de aquellas que cuentan con una denuncia ante las Fiscalías Generales, así como también la digitalización de fotografías de todos los cadáveres que no han sido identificados.

“El tema de desaparición forzada de personas, en personas particulares es muy terrible a los derechos humanos, porque primero privan a una persona de su libertad, después la privan de su dignidad incluso torturarla, luego la privan de la vida y finalmente la privan de identidad, por eso es tan grave este delito (…) En un lapso de 60 días vamos a tener una ficha digital de las personas desaparecidas y vamos a tener otra ficha digital de los cuerpos encontrados, en la medida de que seamos capaces de cruzar esas dos fichas, vamos a empezar de manera muy sistemática a encontrar personas y avanzar en el tema”, aseveró.

Avante Juárez reveló que para la creación de estas fichas de personas desaparecidas será importante la “veracidad y confiabilidad” de las personas que hayan sido denunciadas ante las instancias pertinentes, debido a que la mayoría de los cuerpos sin vida se encuentran en fosas comunes, así como en los Servicios Médicos Forenses y panteones Ministeriales.

“Tenemos fuentes que de la mano de las autoridades locales tenemos que cerciorarnos que la información es correcta, que la información es la adecuada, para que entonces podamos hacer esas cosas, y por eso está aquí el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera, quien nos va ayudar a todos a identificar dónde están técnicamente los retos para que logremos ese objetivo”, reveló.

Por último, el funcionario federal aseguró que actualmente el Gobierno del Estado de Morelos ha atendido de manera consciente y sensible, los temas de las personas desaparecidas, ya que a comparación de otras entidades como Querétaro, ha sido difícil sensibilizar a las autoridades estatales para atender este tipo de delitos.

“Aquí he encontrado una real apertura por parte de las autoridades estatales para que trabajemos en el tema, situación que no ha sucedido lo mismo como en Querétaro, donde me ha costado más trabajo sensibilizar a las autoridades locales, esa es la parte en la que me refiero”, así lo mencionó, tras concluir una segunda reunión con las autoridades del Gobierno del estado para analizar las estrategias a seguir.