2018-04-06

-Se trata de José Luis Rabadán González, de 28 años edad

Familiares de José Luis Rabadán González exigieron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Procuraduría General de la República (PGR Morelos), avances en las investigaciones para la búsqueda y localización de su hijo, quien fuera privado de su libertad el pasado 07 de agosto del 2016, en el municipio de Puente de Ixtla.

De acuerdo con la madre del joven de 28 años, Yaneth González Salazar, aseveró que el pasado 07 de agosto su hijo se hospedaba en el hotel con razón social “Ideal” ubicado en el centro del municipio de Puente de Ixtla, debido a que éste se encontraba laborando en ese sitio, ya que se dedicaba a la distribución de suplementos de kromasol –es decir, suplementos para personas con padecimiento del sistema digestivo como gastritis, colitis y mala digestión-.

Tras la desaparición de Rabadán González, los padres del joven de 28 años de edad interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Regional de la Zona Surponiente con sede en Jojutla, ya que la familia Rabadán González es originaria del municipio de Iguala, Guerrero.

“No sé nada, de él, de verdad, por eso venimos a esta reunión, nosotros somos de Iguala, y pues como nosotros trabajábamos en ese hotel, yo puse la denuncia en la Fiscalía de Jojutla, y a parte en PGR (…) Mi hijo desapareció de un hotel de Puente de Ixtla ya que estaba hospedado y desde el 07 de agosto del 2016 y hasta la fecha no sé nada de él, pareciera que se lo tragó la tierra”, dijo.

No obstante, González Salazar no descartó que en la desaparición hayan participado miembros del crimen organizado, debido a que han recibido amenazas por parte de los delincuentes, además de que tras su desaparición forzada, sus pertenencias desaparecieron del hotel “Ideal”, en donde estaba hospedado.

“Sólo sé que se lo llevó la delincuencia organizada, él trabajaba, él distribuía suplementos de Kromasol conmigo, los del hotel, nada más dicen que se salió y ya no llegó, pero no es posible, porque los del hotel desaparecieron sus pertenencias y sus cosas, no me dejaron entrar a la habitación (…) Yo he sido amenazada por cosas que no puedo decir, porque ya las dije en PGR”, señaló.