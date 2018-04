Local

Erick A. Juarez |

2018-04-06

-Según Uriel Carmona Gándara, éste operaba en la región oriente y sur de Morelos

El Fiscal General, Uriel Carmona Gándara confirmó que el ciudadano con doble nacionalidad italiano–español, Alberto Villani Olivares, de 37 años de edad, estaría involucrado con el trasiego y venta de droga en los municipios de Cuautla y Tlaltizapán, luego de que este miércoles, el cadáver del extranjero fuera entregado al Consulado de España.

Señaló que Villani Olivares había ingresado a México desde hace un mes con una visa de turista y durante su estancia en Morelos, se involucró en actividades ilícitas, así lo reveló el funcionario estatal, esto, tras el hallazgo del cuerpo sin vida envuelto en unas bolsas de plástico sobre la carretera Temilpa-San Rafael del municipio de Tlaltizapan, hechos ocurridos el pasado 20 de marzo del presente año.

“Si efectivamente ya se realizó la diligencia de entrega del cadáver del ciudadano ítalo-español; fue entregado a las autoridades del Consulado de España; en la investigación que va muy adelantada tenemos indicios suficientes para un diagnóstico preliminar en el sentido de que esta persona se encontraba relacionada con actividades ilícitas aquí en Morelos, ya que tenía un mes que había ingresado al país con una visa de turista, pero los resultados que tenemos en la carpeta es que arrojan que no estaba realizando actividades de esa naturaleza (…) Tenemos indicios consistentes que estaba relacionado con el tema de estupefacientes en Cuautla y Tlaltizapán”, reveló.

Por tal motivo, Carmona Gándara aseguró que las pesquisas van avanzadas, ya que se han dado a la tarea de investigar el hotel donde el ciudadano extranjero estaba hospedado durante su estancia en Morelos, por lo que se reservó los detalles por el sigilo de las indagaciones.

No obstante, indicó que a la brevedad darán a conocer los resultados sobre el asesinato del ciudadano ítalo-español, por lo que descartó que cuenten con datos de que la pareja sentimental de Villani Olivares esté relacionada con alguna actividad ilícita.

“Hasta el momento no tenemos datos, tenemos conocimiento de que estaba casado con una persona que está en Europa, pero hasta el momento no tenemos información de que esta persona esté relacionada con estas actividades ilícitas (…) No se entregará ningún desglose al Consulado, porque no existe la competencia para esa situación, ya que el señor tenía la doble nacionalidad, la familia ha estado con imposibilidad de comparecer y lamentablemente están en otro continente, pero es algo que no se descarta todavía”, finalizó.