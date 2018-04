Brevi@rio... - ¿Cómo resolver la inseguridad?

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-04-06

Lo hemos dicho muchas veces: el problema de la inseguridad y la atroz violencia que se vive en casi todo el país y de la que Morelos es sin duda un ejemplo muy claro, es un tema en el que las autoridades de todos los niveles le han fallado a la sociedad.

Ningún modelo o estrategia ha atinado si quiera, hacer frente al fenómeno delincuencial cuya dinámica y evolución constante siempre va un paso adelante. Las estadísticas hablan por sí solas y peor aún, en la mayoría de los casos se quedan cortas, porque el fenómeno de la impunidad y de la corrupción oficial que se asocian, sepultan entre la indolencia y el anonimato cientos de miles de casos de delitos cometidos en todo el país.

El asunto viene al caso a propósito de las campañas político electorales, donde como sabemos, para la mayoría de los candidatos la inseguridad es un bandera y en torno a ella se desparraman una serie de promesas, que no propuestas serias, para intentar aproximaciones con el electorado. Más allá de planteamientos basados en argumentos científicos, lo que escuchamos en la mayoría de los aspirantes a cargos de elección popular, son ocurrencias que resultan en casos extremos auténticas panaceas, pues la realidad rebasa por mucho cualquier pretensión de combatir y resolver, de la noche a la mañana, el fenómeno de la inseguridad, y para muestra allí está la promesa del gobernador Graco Ramírez, y de igual forma de otros tantos del país, de que acabaría con la inseguridad en un plazo de 18 meses, y que de no hacerlo renunciaría al cargo. Lo cierto es que está por concluir su mandato de seis años y no cumplió ni una cosa ni la otra.

El tema no es fácil y ya vemos incluso cómo en el marco de la carrera presidencial, hay quienes de plano no se quieren meter en camisa de 11 varas y hasta prefieren cambiar de bando, es decir, pretenden negociar con la delincuencia en vez de someterla.

Pero volviendo a Morelos y por lo menos hasta ahora, no hemos escuchado de los aspirantes a la gubernatura, mas que al ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, abordar el asunto de la inseguridad y la violencia de manera seria, propositiva y real, pues basado en su experiencia a partir de su activismo social en la lucha contra este flagelo, donde se sustentó de bases científicas que la propia universidad maneja, pudo diseñar un diagnóstico integral y trazar una estrategia a mediano y largo plazo. Más allá de medidas tipo “rambo” que han planteado otros aspirantes, para el ex rector el problema se debe abordar desde dos ángulos: el del combate a la delincuencia con el apoyo necesario de las fuerzas federales y construyendo un sistema eficiente en el estado, a mediano plazo, y combatiendo de raíz las causas que provocan la violencia y que tiene que ver con la desigualdad social y la falta de oportunidades de desarrollo, así como combatiendo la impunidad y la corrupción.

Como se ve no se trata de nada del otro mundo sólo que para ello se requieren cosas elementales: voluntad política que no la habido y el diseño de un plan integral que contemple acciones bien estructuradas, susceptibles de ser evaluadas constantemente para determinar su utilidad o para ser modificadas. La situación puede ser tan real como simple y ya hasta se ha planteado tal cual: si la delincuencia está organizada, ¿por qué el gobierno no?...

BREVES: Es falso que Vera Jiménez vaya a renunciar a la candidatura de Nueva Alianza y los rumores en ese sentido parten de la estrategia que en las mentes perversas de sus detractores hay, pero que son inútiles en cuando a que el ex rector configura un fuerte nexo de identificación entre importantes sectores de la sociedad, especialmente con los académicos, investigadores y docentes. La candidatura de Vera es la que mayores expectativas está generando y comienza a preocupar a sus oponentes, veremos...

