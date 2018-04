Nosotros - AMLO y el Cuauh. El riesgo no calculado

Opinión

| José María Román Román

2018-04-06

Los políticos tienden cuando están en el poder a divagar sobre los problemas nacionales o locales, son, como muchos afirman, habladores irracionales, negadores de la realidad e hijos predilectos de la demagogia. Muy rara vez son objetivos.

El día de ayer, según se publicó en varios medios y en especial el de Siglo 21, de Iguala, Guerrero, declaraciones del secretario de Gobernación del país, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de que según mencionó, “la ley no se negocia”, refiriéndose al tema de la inseguridad y a la acción, por cierto muy discutida, pero para AMLO muy acertada, de la intermediación realizada por el Obispo de la Diócesis de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, en el sentido de reunirse con líderes del narcotráfico de la zona de la montaña del estado de Guerrero, (Excélsior del día de antier) donde por cierto destrabó servicios públicos que estaban siendo limitados en esa región del país y que el gobierno fue incapaz de resolver. Las declaraciones del líder religioso han sido objetivas en estos tiempos electorales y ante los hechos de la violencia política que tiene ensangrentado el proceso en la vecina entidad con la muerte de varios actores candidatos a cargos de elección federal y local, su intervención fue más que oportuna al tener la promesa de la delincuencia organizada que no habría ejecuciones en los actores políticos. Eso molestó al Secretario y al inaugurar la sala “Jorge Carpizo MacGregor” de la UNAM donde hizo este comentario muy desafortunado. Es decir hablando deportivamente, ni picha, ni cacha, ni deja batear el secretario porque ni resuelve la inseguridad de la zona y muchas zonas más incluyendo al sur de Morelos y se molesta que otro haga su trabajo en beneficio de la sociedad. Dijo, para risa disimulada y socarrona de los conocedores del derecho y de la población en general, que “las leyes se acatan y se cumplen”, porque todos saben, que ni se acatan, ni se cumplen, porque de cumplirse no habría por lógica la impunidad imperante. Obviamente el pacto se entiende verbal ya que ningún delincuente hará ni firmará documento alguno reconociendo el hecho, pero es un hecho su existencia y de ahí el peligro que en estos tiempos se hace necesario que se hable y se actúe para proteger, no a los líderes políticos, sino a la tranquilidad social que puede descomponerse aún más con algún asesinato de personajes locales o nacionales que pueden transformar el proceso electoral en un rÍo revuelto con peligrosas consecuencias.

Solo por un momento, imaginemos el siguiente panorama en este proceso electoral: Atentan contra la vida de AMLO, ¡imagínese Usted por un momento las consecuencias inmediatas para la nación!, sería grave pero no es una locura, ya pasó con Luis Donaldo Colosio en la época de los 90s en un crimen que aún no ha sido aclarado a plenitud y del que se presentan claroscuros que gravitan en la historia de México. Se menciona que los intereses que Luis Donaldo pretendió tocar eran tan serios que la única solución al no convencerlo de que desistiera, era eliminarlo. AMLO hasta este momento ha sido inteligente y se ha abstenido de enfrentar, pero los intereses de hoy, como los de Luis Donaldo, son más serios y graves, sobre todo los de la clase política privilegiada que ante el peligro eminente pueden estar tentados a esos extremos. La solución es cuidar aunque se oponga a la persona de AMLO. Es vital cobijarlo y de elemental importancia, no por AMLO, sino por lo que representa como esperanza de la sociedad de ver cambiado el estado de cosas que en política ha destruido todo, comenzando por la tranquilidad, la economía y la seguridad de las familias. Es evidente que el poder político se ha amafiado y corrompido, de ahí los intereses en juego que están en este proceso electoral. Hay muchos antecedentes que hacen todo para no ignorar el hecho: En lo local, el Cuauh ha sacado su familia del estado ante el temor de la violencia política, el día 3 de este mes la presidente en funciones de Cuernavaca Denisse Arizmendi manifestó públicamente que reforzará su seguridad ante amenazas a su vida. Esto se contradice con el romanticismo declarado antier por Adonaí Carreón, delegado de la PGR en el estado en el sentido de que no existen focos rojos en los comicios próximos, según aparece en nuestro diario en esa misma fecha. Las notas sobre violencia política se siguen dando y apenas ese mismo día se publica el secuestro de la hermana del aspirante de la alcaldía de Tecámac en el vecino Estado de México de nombre Alejandra Sandoval. Los intereses en Morelos son igualmente importantes porque si el Cuauh cumple su promesa de ajusticiar a Graco, que es lo que el pueblo pide, los intereses que se han manoseado en lo económico por el titular del Ejecutivo son muchísimos y la tentación de eliminar a quien pretenda cumplir con la ley, también son muy fuertes, sobre todo si hay una deuda demás de 20 mil millones de pesos en el estado que no ha sido plenamente justificada. A nivel nacional, está el caso aún no tocado pero que pueden ser niñerías comparado con lo que pudiera descubrirse, que es el caso OBDEBRECHT y en general el manejo de contratosde PEMEX y la obra pública. Desde que inició el proceso y hasta el 9 de enero 31 políticos han sido asesinados, según conteo de SIN EMBARGO, y la cuenta sigue creciendo. Eso no debemos ignorarlo.

Los riesgo son enormes y urge proteger a los candidatos, pero en especial a los que pretenden desplazar a los políticos tradicionales, o mafia del poder como dijera aquél que ya sabes quién…