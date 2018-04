Justicia

| Pancho Rendón

2018-04-06

Rosete además de ser

abogado es investigador

Aunque a muchos no les haya gustado que Uriel Carmona Gándara haya nombrado Fiscal de la Región Oriente al abogado Miguel Ángel Rosete, no fue una simple ocurrencia ya que como muchos saben “El Pelón Rosete” se aventó el asunto de la desaparición forzada del joven Alán Cerón el pasado 24 de diciembre del 2011, por parte de un grupo de mañosos entre los que iban policías del vecino estado de Guerrero (un policía estatal y un Ministerial), quienes irrumpieron en un taller de herrería en la colonia Alta Vista y levantaron al joven Alán, quien en mal momento había ido a saludar a un amigo, y en medio de una sangrienta balacera se lo llevaron.

Esa noche de Navidad se dio una balacera por los mismos mañosos contra policías capitalinos, y justo cerca del panteón de La Leona tuvieron un enfrentamiento donde murió una mujer policía, un taxista y uno de los malos que resultó ser policía estatal de Guerrero.

Tras el levantón de Alán Cerón, la familia denunció los hechos ante el Ministerio Público, pero resulta que el joven Alán fue llevado a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Chilpancingo, Guerrero, desde donde el propio joven se comunicó con su señora madre a fin de pedirle que fueran por él, pero misteriosamente después de esa llamada ya no se supo nada.

Es ahí cuando entró en acción el abogado Miguel Ángel Rosete, quien pese a exponerse le tuvo que hacer al estilo del “agente 007” y pese a luchar contra toda una serie de obstáculos que le ponía la autoridad guerrerense, dio inicio a varias líneas de investigación.

El Pelón Rosete logró poner al descubierto que en la desaparición de su cliente, estaban involucrados elementos en activo de la Ministerial y un agente del MP de Chilpancingo, Guerrero, quienes con apoyo de un grupo de delincuentes se encargaron de desaparecer al joven Alán Cerón, a quien el propio investigador Rosete, localizó en mayo de 2012 sepultado de forma clandestina a orillas del libramiento Zumpango-Chilpancingo, por lo que con apoyo de autoridades del vecino estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver para después traerlo a su natal Morelos, donde familiares, amigos y el propio abogado en medio de lágrimas y tristeza le dieron cristiana sepultura en el camposanto del panteón de La Paz, donde inicia la nueva vida.

Cabe mencionar que como resultado de las investigaciones que llevó a cabo Rosete, logró que pusieran tras las rejas a los presuntos responsables del levantón y muerte del joven morelense Alán Cerón, además de que obtuvo que fueran sancionados los fiscales guerrerenses que cayeron en evidentes omisiones y trataron de mantener el caso en total impunidad, pero les demostró que no porque lo vieran solo se iban a burlar de él y prueba de ello es que los asesinos siguen en el fresco bote, sin necesidad de que les inventara o fabricara algún delito, simplemente aplicó e hizo valer la ley y justicia para la madre del extinto joven.

Así es que todos esos comandantes de la Policía de Investigación Criminal de la Zona Oriente que quedaron acostumbrados a no investigar ningún caso de homicidio y sólo se dedican a archivarlos o almacenarlos, pues agárrense porque su nuevo Jefe en la Fiscalía Regional Oriente, no se anda por las ramas y sabe que si se hace y se lleva a cabo una buena investigación podrán aclarar los casos que mantienen en la impunidad.

Por cierto, todos en la tropa de la PIC se preguntan cuál va hacer la labor de El Nene, si tiene la cola más enlodada que nada y que lo compre quien no lo conozca, pues la mayoría sabe de sus compromisos con los malos, la prueba está en que a ningún malo ha atorado, y recordar que quien maneja la tira es el flamante comandante Oldair Quiroz, quien al igual que El Nene, no ha metido un asunto con una verdadera investigación y todo por no ser investigador sino Policía Municipal y que por recomendación de su hermano Matías, quien después ser poli de rancho en Tlaltizapán lo metió a trabajar a la PIC en la Zona Sur y ya posteriormente lo nombraron el segundo de Miguel Ángel Marín, y cobra como Coordinador de Planeación, Estrategia y Operatividad, pese a que no da resultados inexplicablemente aún lo mantienen en el cargo aunque su hermano el Doctor ya no es Secretario General de Gobierno, entonces porque lo tienen como mando si no da resultados, lo mejor sería que se reincorpore a su Policía Municipal de Tlaltizapán su pueblo natal donde está que “arde” y abundan sicarios por doquier, pero pues eso a él tal parece que no le importa mucho menos la seguridad de sus paisanos o familiares que allá radican, y si realmente El Nene y Oldair quieren unas clases de cómo realizar una investigación para esclarecer un delito y dejar de inventar o fabricar delincuentes, pues la tienen sencilla que le pregunten a Rosete, quien ahora está de su lado en la FGE, así que aprovechen la oferta para que ya den un “golpe” contra la delincuencia y el crimen organizado.