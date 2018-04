Local

Guadalupe Flores |

2018-04-05

Los comerciantes de las plazas Lido y Degollado, del Centro de Cuernavaca amagaron con salirse a las calles para protestar contra la invasión del comercio ambulante.

Mario Lara López, secretario de la Coalición de Comerciantes adherentes de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), amenazó con instalarse en la calle Vicente Guerrero en caso de que el Ayuntamiento capitalino no aplique la ley y reordene el ambulantaje, esto, ante las pérdidas económicas que registran de más del 50 por ciento.

Además, lanzó un ultimátum a la alcaldesa sustituta, Dennisse Arizmedi Villegas para retirar al comercio ilegal o de lo contrario la próxima semana podría salirse a la calle a vender sus mercancías.

"Si la presidenta que está ahorita de encargada que es la síndico no toma cartas en el asunto pues tomaremos acciones...Nosotros no estamos en contra del ambulantaje, estamos en contra de que no esté ordenado", dijo.

Además, agradeció el anunció del gobernador Graco Ramírez de invertir 500 mil pesos para el mantenimiento de las dos plazas comerciales así como la colocación de cámaras de seguridad.

"Ya se habló con la empresa que se hará cargo de dicha remodelación, más que nada es cambio de luminarias, instalación de más iluminación para que los clientes se sientan más seguros en nuestras plazas, pintar unas fachadas que hacen falta y unas cámaras que se van a instalar", concluyó el líder de los comerciantes.