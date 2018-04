Local

Difieren audiencia del ex acalde y ex tesorero de Temixco, acusados por peculado

Erick A. Juarez |

2018-04-05

La mañana de este miércoles, autoridades de judiciales orales difirieron la audiencia del ex presidente municipal y su ex tesorero de Temixco, quienes fueron acusados por el delito de peculado por un monto superior a los 80 millones de pesos por la Fiscalía Anticorrupción.

Fue alrededor de las nueve de la mañana de ayer (miércoles), cuando se llevo a cabo la audiencia de formulación de imputación y medidas cautelares en las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia, de Control y de Juicios Orales del Primer Distrito Judicial, ubicados en el centro histórico de Cuernavaca. Sin embargo, derivado a que de los ex funcionarios públicos, solicitaron al juez de la causa, el cambio de abogados como “estrategia jurídica”.

Por tal motivo, el impartidor de justicia concedió dicha petición y difirió la audiencia de formulación de imputación, por ello, será este próximo 25 de abril, cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación, ya que los litigantes analizaran los 8 tomos que cuenta la carpeta de investigación en contra de los dos ex funcionarios públicos del trienio 2012-2015.

Por su parte, el defensor particular del ex tesorero municipal, Víctor Hernández dijo que fue designado por las ex servidores públicos para que atienda dicho asunto judicial, por lo que el impartidor de justicia concedió un plazo de 20 días para que los litigantes pudieran conocer el expediente judicial por el delito de peculado en agravio del erario público municipal.

“Si efectivamente fui designado para que se le formule imputación al ex tesorero de Temixco, se difirió la audiencia de formulación, pero el próximo 25 de abril del 2018 a las nueve de la mañana, porqué hoy se nos corrió el traslado de los ocho tomos que tenemos que imponernos para que podamos tener una defensa técnica por el delito de peculado”, aseveró.

Cabe recordar que el año pasado, autoridades de la Fiscalía Anticorrupción detuvieron al ex alcalde de Temixco y a su tesorero por haber desviado un monto superior a los 83 millones 913 mil pesos en perjuicio el erario municipal durante su gobierno de 2012 a 2015.