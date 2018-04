Local

Guadalupe Flores |

2018-04-05

Mónica Reyes Fuchs, solicitó licencia al cargo de secretaría de Turismo para sumarse como coordinadora de campaña del candidato a la gubernatura por la coalición "Juntos Por Morelos", Rodrigo Gayosso Cepeda.

Desde el 1 de abril Reyes Fuchs solicitó un permiso temporal por 90 días sin goce de sueldo y queda como encargado de despacho Oscar Muñóz Muñóz, secretario técnico de la dependencia.

Además, el secretario del Trabajo, Francisco Santillán Arredondo confirmó que en los próximos días podría dejar la Secretaría para sumarse a un proyecto político -sin especificar cuál-, pero también dijo que regresará a ocupar su curul.

Dijo que analiza presentar su renuncia este viernes, sin embargo, descarto que deje la Secretaría para contender por un cargo de elección popular.

"No siempre se tiene que ser protagonista, no siempre se tiene que ir por una candidatura, también se puede apoyar proyectos en los que uno cree. Si eventualmente se toma la decisión que todavía no está tomada valoraremos terminar el encargo que me brindó la ciudadanía como diputado" expresó en entrevista.

Hasta el momento, sólo dos funcionarios del gabinete de Graco Ramírez han dejado el cargo para buscar un puesto de elección popular, el primero fue David Martínez Martínez, ex secretario de Movilidad y Transporte que buscará la alcaldía de Temixco y Pablo Gordillo, titular del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) que contenderá por una diputación local.