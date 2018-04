Deportes

2018-04-05

CUERNAVACA, MOR.- Conforme a la costumbre, sin apoyo oficial salieron los seleccionados morelenses con destino a Guadalajara, en donde, en el resto de la semana, tendrán el certamen nacional de la categoría de menores de 23 años, con la idea de hacer historia y de llegar a las finales, como un primer paso hacia la conquista del título, aunque se sabe que enfrente se tendrán escuadrones con mauyor preparación y fogueo, pero es la constante en el deporte tlahuica, que los representativos vayan a hacer el mejor de sus esfuerzos y sin contar con respaldo de las autoridades del deporte local.

Selección femenil

El equipo morelenses de la rama femenil está compuesto por 1.- Marissa Arenas Carrión, 2.- Litzy Karina Gómez Hernández, 3.- Karla Vianey Lagunas Román, 4.- Paola Gutiérrez Rodríguez, 5.- Gabriela Colin Pérez 6.- Karen Itzel Morales Cedillo, 7.- María Echeverría Ramírez, 8.- Sheila Sarai Cardoso Juárez 9.- Sofia Giles Sámano, 10.- Maritza Mondragón, 11.- Grecia Fernanda Torres Juárez, 12.- Mariana Gómez Trujillo. Entrenadores Gilberto Manuel Vargas Vallejo y Jonathan Marco Yamada Quintana, pensado en hacer las cosas lo mejor posible, en conquistar el pasaporte a las finales y ya en ellas se puede pensar en hacerse del título de este nacional de voleibol.

Club Deportivo Unión representa a Morelos en la rama varonil

En la rama varonil representa a Morelos en esta competencia nacional que será en la perla Tapatía el Club Deportivo Unión que lleva cinco títulos estatales, cuatro dee los en forma consecutiva, y el más reciente fue en el Revolución, en donde dio cuenta de los escuadrones Cuautla, Dragones, Revolución y Universidad Tecnológica de Zapata, con los siguientes marcadores, como se informó con toda oportunidad en este espacio: contra Cuautla 25- 0 y 25-0, contra Club Dragones 25-20 y 25-15, frente UTEZ 25-23 y 25- 22, y ante Club Deportivo Revolución, 25- 23 y 25- 23, para no dejar dudas sobre la diferencia que se tuvo a lo largo de este evento y por ello hay optimismo con miras al nacional que será en la Perla Tapatía a partir de hoy jueves y hasta el final de la semana.

Lista de los jugadores del Club Deportivo Unión

José Germán Yahir Caracosa Acosta, Diego Andrés Arredondo Villegas, Agustín Pedraza Galeana, Uriel Gómez Ramírez, Ángel Javier Isiordia León, Fernando Moreno Benítez, Henry Flores Brito, Ari Jail Ortega Martínez, Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, Luis Armando Gómez Martínez, Edwin Isaí Aranda Ortiz, Samuel Salinas Trujillo, Emmanuel Romero Castro, Abraham Domínguez Dávila, Luis Enrique Monroy Andrade y Gustavo Alejandro Román Brito, y también saldrán a la duela con la intención de alcanzar los mejores lugares de esta competencia de corte nacional, donde se darán cita los mejores conjuntos de la divisional de los menores de 23 años, en pos de la conquista del título, y el CDU no bajará los brazos, va a luchar cada tanto hasta el final de la competencia que se espera del más alto nivel en su categoría y rama varonil.

Aunque no se sabe si el cuadro varonil recibió respaldo de las autoridades del deporte en la entidad, se puede adelantar, siguiendo con la tónica de lo que se ha hecho en la administración de Graco Ramírez, que no hay recursos porque desde el gobierno no se solicitaron y los diputados, quienes dictan la última palabra, sólo obedecen órdenes, y si el tabasqueño perredista no indicó que se respaldara este rubro, no se hará y así fue.

El Club Deportivo Unión lleva cuatro títulos en forma consecutiva y uno más, antes, con lo que se consagra como el mejor de la entidad en esta categoría, para totalizar cinco, y se espera que en esta oportunidad se busque el título nacional, aunque, en honor a la verdad, no es sencillo, porque se enfrenta ha seleccionado bien apoyados por sus respectivos gobiernos.