Minerva Delgado |

2018-04-05

La presidenta del Congreso, Beatriz Vícera Alatriste, buscará la reelección en el cargo como legisladora local; ayer oficialmente formalizó su registro.

La actual diputada local quedó inscrita como candidata a diputada local por el primer distrito con cabecera en Cuernavaca, bajo las siglas del PRD, PSD y PVE.

Entrevistada al respecto, la diputada señalo que viene el tiempo de las mujeres y el momento de seguir luchando contra la violencia política.

“Soy una mujer de trabajo, legitimamos una curul desde que llegué al Congreso, he trabajado en favor de la mujer y no descansaré, tengo el respaldo de las madres solteras y seguiré generando leyes a favor de todas estas madres que hoy me apoyan”, expresó Vícera Alatriste.

La legisladora estuvo acompañada por el candidato del PRD, PSD y PVE a la alcaldía de Cuernavaca, Julio Yáñez Moreno, así como por el candidato al distrito dos, Pablo Gordillo.