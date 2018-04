Casos y Cosas de Morelos - La reforma educativa, crónica de una muerte anunciada

Opinión

| Sergio Dorado

2018-04-05

Andrés Manuel López Obrador tiene razón al afirmar que la reforma educativa priista no fue educativa sino laboral. Y asegura, por otro lado, que lo primero que hará al llegar a la Presidenciaes echarla abajo; si gana, desde luego. Por eso ahora, lo que está en espera es saber cuál es su propuesta para que la reforma sea realmente reforma educativa y no reforma laboral. Y esto, desde luego, mueve a la reflexión.

Si se distingue el sistema de enseñanza como una trilogía básica compuesta por el rol del maestro, el rol del alumno y la validez del conocimiento, el punto medular está en éste último.Hoy el mundo ha cambiado a tal velocidad que la ciencia de Copérnico ya no juega el mismo rol que la ciencia de esta mañana en que usted lee El Regional con una sabrosa taza de café en los labios. La ciencia clásica, que se constriñó a la observación del mundo para crear leyes y teorías petrificadas ya no conecta con la vertiginosidad tecnológica del mundo contemporáneo, que lleva un ritmo pragmático que rebasa al simple conocimiento.Desde la conceptualización del enfoque educativo por competencias, derivado de la globalizaciónque a partir de fines del siglo pasado impera en el mundo, el propósito educativo exige el desarrollo de competencias para el trabajo, más allá de que la ideología global sea axiológicamente cuestionable.

La escuela, desde la conceptualización clásica como santuario del conocimiento ya no concuerda con las características de nuestros niños y jóvenes, o con el nuevo contexto de la sociedad del conocimiento, que requiere de nuevas consideraciones educativas. Antes, la ciencia sirvió para observar el “comportamiento” del mundo y su fin se reducía a la difusión de información dentro de un círculo académico reducido.Hoy la experticia de la enseñanza internacional, sin embargo, trasciende las paredes dela escuelaen el intento de poner en práctica el saber hacer algo con el conocimiento a lo largo del proceso de formación.

Si lo que López Obrador piensa es en una reforma educativa de gran calado, y no solamente en una manera de llevar la contra a sus adversarios habrá que poner la “validez” del conocimiento en el centro. La reforma priista empezó por el efecto y no por la causa de la desgracia. Por alguna razón indescifrable urgía al PRI evaluar a los docentes y ahí empezó el error, con serias resistencias del magisterio que incluso causó la muerte de varios maestros en Oaxaca.

La verdadera causa del atraso educativo está en el enfoque del plan y programas de estudios de las escuelas de formación docente. Si lo que se desea en las escuelas de normal superior es alinearse con el desarrollo de competencias para el trabajo, un nuevo plan debe re plantearse desde la raíz. Los priistas, fieles a una actitud reactiva ante un mundo que ya los rebasó, se fueron al efecto del problema y no a la causa. Su reforma más bien pareció un plan para encontrar un culpable de un sistema tan complejo como es el educativo, y el responsable de los resultados de evaluación internacional, fue el maestro.

En los países económicamente más avanzados hace tiempo que se aplica la educación dual, que da más peso a la práctica del aprendizaje que a la desmedida proporción teórica de la escuela. Un docente en formación, por ejemplo, pasa cuatro años teorizando sobre la enseñanza y el aprendizaje, sobre técnicas y herramientas de evaluación, sobre el papel del docente y los alumnos, las formas de retroalimentar, etc., pero solamente es en el final del proceso, durante las pocas horas dedicadas al “trabajo social” como requisito de titulación, cuando conoce una escuela, donde no obstante casi nunca se le coloca en el aula de clase sino incluso en menesteres denigrantes.

Está por verse cuál es el plan de López Obrador respecto a la reforma educativa priista. Básicamente se observan dos consecuencias derivadas de lo que él haga si llega a ser presidente. Una de ellas es regresar a lo anterior, al contexto ya conocido en que el sindicato retoma la rectoría de la educación y repetimos la historia. La otra, es ir a las causas del atraso educativo respecto a la evaluación internacional y empezar por el principio, si me permite usted el pleonasmo. Porque no habrá cambio significativo de permanecer haciendo lo mismo. El conocimiento sirve de poco cuando no se aprende qué hacer con él.

Pero ya ve usted que en los últimos días López Obrador cambia la perspectiva del discurso con frecuencia. A la reforma energética, a la que le prometió cambios tan radicales como echarla abajo, ya le redujo la sentencia. Ahora dice se analizarán los contratos privados, y si son lícitos, se salvan. Y así también el aeropuerto de la CDMEX, que salva también el pellejo, dice él, si lo convencen. A ver qué suerte le depara entonces a la reforma educativa, que como siempre, depende de planes sexenales.