Local

Guadalupe Flores |

2018-04-04

-Ya no hay más recursos, ya no hay más aperturas, ya no hay más reclasificación, reconoce delegada

-Quienes quedaron con daño parcial, pero que son daño total, así se van a quedar, dijo

A poco menos de siete meses del sismo del 19 de septiembre, la reconstrucción de viviendas registra un avance del 70 por ciento, informó la delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), Itzel Ancheita Damián.

En entrevista, dijo que el censo final y la reclasificación de viviendas con daños registró 15 mil 801, de éstas nueve mil 801 son daño parcial y seis mil 104 de pérdida total en más de 19 municipios de la entidad.

De acuerdo con la funcionaria federal, en Morelos la entrega de apoyos económicos a través de las tarjetas Fondo Nacional de Desastres (Fonden) concluyó y ahora los beneficiarios se harán cargo de la reparación de daños en sus viviendas.

“En reconstrucción estamos aproximadamente en un 70 por ciento de las seis mil 104 de pérdida total. Ya no hay más recursos, ya no hay más aperturas, ya no hay más reclasificación, las personas que lamentablemente quedaron con daño parcial, pero que lamentablemente son daño total, así se van a quedar”, dijo.

Aclaró que las familias afectadas que no ingresaron al censo oficial de la Sedatu podrán ser apoyadas con los recursos del fondo “Unidos por Morelos” programa del gobierno estatal.

Sin embargo, reconoció que existen familias afectadas que no han recibido ningún apoyo de las autoridades estatales y federales, sin embargo, en estos casos dijo que serán los municipios quienes ayudarán a la reparación y reconstrucción.

“Estamos coordinados con los municipios, de las personas que no tuvieron ningún apoyo del Fonden, el gobierno del estado los va a apoyar y también los municipios”, aseguró Ancheita Damián.