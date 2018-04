Local

Yesenia Daniel |

2018-04-04

-Resultó afectado por el sismo del 19 de septiembre pasado

Zacatepec, Mor.- El paso a desnivel La Corona que registró graves afectaciones en su estructura tras el sismo del 19 de septiembre, fue reabierto esta semana a la circulación vial de manera parcial, confirmó el ayuntamiento de Zacatepec.

El director de Obras Públicas del municipio, Octavio Reyes Garduño, informó que todo asunto relacionado con el funcionamiento del paso a desnivel es responsabilidad del Gobierno del Estado, de esta manera, los trabajos de reparación estuvieron a cargo del gobierno estatal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mientras que el municipio sólo coordinó el tránsito de los vehículos en tanto se estuvieron realizando las reparaciones.

El funcionario municipal agregó que previo al inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, fueron informados que el paso a desnivel se reabriría a la circulación vial de manera parcial para desahogar el tránsito vehicular, sin embargo los trabajos todavía no están concluidos y se retomarán una vez que termine el periodo vacacional.

“Hay un carril, el que va de Galeana a Chiverías que no está abierto, está señalizado, hay conos naranjas para advertir que no se puede pasar por ahí, nosotros estuvimos haciendo presencia y vimos que la afluencia es bastante, todavía no está terminando (…) hay algunas partes que están fracturadas, es poco pero existen, tomaron como decisión abrir y cuando termine la vacación lo van a volver a reparar”, comentó el director de Obras Públicas.

De acuerdo a lo informado por el gobierno estatal al municipio, los trabajos consistieron en dos partes: la primera que se hizo a los costados, “una especie de amarre” o reforzamiento, que ya está concluido; la otra parte es la superficie, es decir, la carpeta asfáltica, detallar el pavimento y atender las fracturas que se generaron con el movimiento telúrico, es esta parte la que está cerrada a la circulación y señalizada por lo que la recomendación es usar el paso a desnivel con precaución y hacer caso a la señalización.