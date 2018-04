Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-04-04

TOLUCA, EDOMEX.- Los Tigres del Universitario de Nuevo León, bajo la dirección del morelense, Raúl González, calificaron a los cuartos de final del certamen de fuerzas básicas que se lleva en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, al vencer 2-0 a los Tiburones Rojos del Veracruz, con goles de José Pérez al 29 y al 62, Karlo Guerra, con Brandon Campillo González como árbitro con dos amarillas, una por bando

Cruz Azul 1-2 con León

Tampoco en esta categoría funciona Cruz Azul, primero en la etapa regular y eliminado por el 16, el León, con anotaciones de Daniel Morales al dos y al ocho, Paulo Romero, y por los azules, al 41, Osvaldo Robles, con arbitraje de Eduardo Galván Basulto que no recurrió a las tarjetas y supo controlar el juego sin mayores aspavientos, con sobriedad.

Guadalajara 2-0 a Necaxa

Las Chivas Rayadas del Guadalajara dieron cuenta de los Hidrorrayos del Necaxa 2-0, con goles de Alejandro Valero al 58 y al 62 Ricardo Peraza, con arbitraje de Jorge Antonio Pérez Durán, con par de amarillas, por Necaxa, José Santoyo al 50 y por los ganadores, Mario González al 25.

Pachuca 2-1 al Querétaro

Dentro del torneo de Fuerzas Básicas, para menores de 13 años, los Tuzos del Pachuca, con un arranque espectacular, ganaron 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro, con anotaciones de Christian Rivera al cuatro y Luis Rodríguez al 11, y en la respuesta, Christian Olvera al 13, con arbitraje de Martín Molina Astorga con tres amarillas, dos para los ganadores, Carlo Montes al 43 y 60 Édgar Torres y por el rival, Zaid Zaleta 55.

Toluca 4-1 a lo que queda de Pumas

Los Diablos Rojos del Toluca dejaron fuera a la escuadra de los Pumas de la Universidad 4-1, con tantos de Gael Reyes, de Pumas, al 10 y luego los escarlatas, en el segundo periodo, al 33, Alexis Rosales, Carlos Yair Torres al 39, al 40 Fernando García y al 49, Luis Roberto Delgado, con arbitraje de Eduardo González Flores, sin tarjetas.

América 1-1 con Santos y en penales pierden las Águilas 7-6

Las Águilas del América igualaron a uno con Santos Laguna, con gol de Emiliano Cárdenas al 54, después de que los norteños adelantaron al tres con Héctor Eduardo Muro, y en los penales, 7-6, con diez lances cada uno y los amarillos fallaron cuatro y sus rivales tres, siendo los decisivos de Eduardo Acosta y la falla de Stánley García.

Los dos empezaron fallando con Jesús Santiago Díaz por Santos y Kléver Castillo por los amarillos; Diego Antonio Vergara y Omar Godínez el 1-1, 2-2 de Ricardo Gilio y Gael Robles; luego fallas de Ricardo Vivó y Isaac Said González; 3-3 de José Luis Reyes y Diego Calderón, y enseguida fallas, Abraham Rodríguez y Emiliano Cárdenas; 4-4 de Ismael Esaú Elizalde y Ángel Alberto Contreras; 5-5 de Said Alejandro Lozoya y de América Ezriabdel Alessando González; 6-5 de Érick Rodríguez y de América no se reporta, y Eduardo Acosta 7-6 y Stánley García falla.

Morelia 1-1 y 4-1 a Atlas en penales

Morelia 1-1 con Atlas en los 60 minutos, con goles de Duilio Enrique Marín por los michoacanos, al 32 y por sus rivales, Érick Mauricio Medrano al 48, y en penales, los cuatro tiradores de Morelia acertaron, Edwin Ávalos, Joel Eduardo Domínguez, Juan Pablo Pizano y Carlos Leonardo Urquiza y por los derrotados acertó Carlos González y fallaron Christian Alberto Velázquez y Óscar Emmanuel González.

Tijuana 0-0 y 4-2 en penales a Monterrey

Después del empate sin goles, en los penales, por Tijuana concretaron los cuatro: Daniel Eduardo López, Diego Emiliano Granillo, Ángel Hernán Hernández y Xavier Alejandro Cota, y por los regios concretaron Luka Nahuel Ayala y Andrés Albino Salinas y fallaron los dos primeros, Alejandro Gálvez y Károl Alejandro Maldonado.