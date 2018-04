Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-04-04

Breverías Culturales

“Con esta sed quemándome / La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos”

Juan Gelman

Hace18 años, en el centro de Cuernavaca, nacieron para reunirse de tarde en tarde. coincidiendo hasta conformar un colectivo de creación literaria, arte y expresión.

Acompáñalos a celebrar con la participación de: Jazmín Cruz Cacheux, Denisse Buendía Castañeda, Christian Antonio Cortés Huerta (a la distancia), Sosa Itzela, Omar Paolo, Ïza Vela Sïmone e Ismael Peña.

En L'arrosoir d'Arthur de 18:00 a 22:00 horas, entrada libre, INE requerida después de las 20:30 horas, calle Juan Ruiz de Alarcón 13 planta alta.

BIBLIOTECA VAGABUNDA con talleres de lectura y escritura, estará dedicado a “La peor Señora del Mundo” y otros cuentos del Maestro Francisco Hinojosa, en la Ayudantía municipal de Amayuca, municipio de Jantetelco de 10:00 a 17:00 horas.

En La UNAM MORELOS: Manuel Amann, Lehrstuhl für Differentialgeometrie Institut für Mathematik Universität Augsburg presentará la ponencia “Orbifolds with all Geodésics closed” en el aula 2 del Instituto de Matemáticas, a las 12:00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/661-orbifolds-with-all-geodesics-closed •―••―• Zibniew Nitecki, Tufts University presentará la ponencia “Crossing Matrices for Braids” en el salón de cristal del Instituto de Matemáticas, a las 16:00 horas; Información en la página-e:: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/690-crossing-matrices-for-braids.

MUSEO ROBERT BRADY en su ciclo de cine ‘Cineteca’ presenta “Pez Mortal”, Director Shuion Sono, Japón 2010, a las 16:00 y 18:00 horas, entrada libre, Netzahualcóyotl 4 centro, teléfono 3188554. La película se basa libremente de las hazañas de dos asesinos en serie en Tokio, Sekine Gen y Hiroko Kazama, un dúo de marido y mujer, que eran dueños de una perrería y asesinaron a por lo menos cuatro personas.

En ATARAXIA Centro Cultural: Trasmisión de “El Camerino” con Alejandra Serrano, Paty Torres y artistas invitados, en www.cuartaestacion.org, a las 17:00 horas. "Miércoles Poéticos", con Ezequiel Vélez, disfrutar y comparte tus creaciones poéticas y de otros integrantes a las 18:30 horas, cooperación voluntaria consciente, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

X MORETÓN NACIONAL de Teatro hoy presenta: “Los Clown-Tacuentos”, Creación colectiva con ‘Bla.Bla.Bla y etcétera’, director Issac Osorio, grupo invitado de la Ciudad de México. “Codex”, Autor y Director Carlos Cruz, con Teatro Cuerpo Social, grupo invitado del Estado de Hidalgo. “Coco”, Director Lee Unkrich, EUA, proyección por Carreta Cine Móvil.

Todas las actividades son gratuitas y se realizarán en la explanada del Centro cultural “La Cerería” en Tlayacapan Morelos a partir de las 18:00 horas.

TEMAZCAL de SANACIÓN con Ritual Tradicional, en Ollin Siete, mixto, limitado solo 9 lugares, el sábado 7 de abril a las 12:00 horas, costo $300.00 por persona, incluye: limpia, programación de cuarzos, baño de temazcal, té depurativo, fruta y sala de reposo; Informes y reservaciones en los teléfonos 3115149 y 044777-1914911 correo-e: ollinsiete@gmail.com y facebook.com/Ollin Siete, calle Pedro de Alvarado 131 colonia Lomas de Cortés.

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO, Taller de Creación Audiovisual de Colectivo Movimiento, a realizarse los sábados de 10:00 a 13:00 horas, 8 sesiones de 3 horas (2 Meses), del 5 de mayo 23 de junio de 2018; Con el objetivo de conocer los procesos para poder hacer realidad una idea, reconocer el valor de las historias en nuestro entorno cotidiano y ser capaces de construir personajes verosímiles que logren un aprendizaje a través de los guiones que viven, permitiendo al espectador, aprender con él. Lo más importante es la historia, y las historias más importantes son las que suceden a nuestro alrededor, en la realidad y en la fantasía. Desarrolla tus ideas para que se conviertan en historias dignas de ser contadas. Consulta la información en las páginas-e: www.colectivomovimiento.com

cesar.garcia.movimiento@gmail.com; www.facebook.com/cadaversexquisito ;

www.facebook.com/ColectivoMovimiento ; www.youtube.com/user/colectivomovimiento.

bonifaciopacheco@hotmail.com