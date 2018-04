Serpientes y escaleras - Mal y de malas

Opinión

2018-04-04

Para ganar una elección se necesitan combinar muchos factores: simpatía, estructura, propuestas, equipo, recursos, trabajo, imagen... no se gana sólo con fama. En el caso del PRI todo está en contra: no tienen buena imagen, ni estructura, ni tampoco un buen candidato.

El PRI en Morelos ha entrado a una fase de descomposición sin precedente y sin retorno. Poco a poco la poca estructura que le quedaba al Revolucionario Institucional en la tierra de Zapata se ha ido separando, diluyendo o relegando. A principio de año y sin candidato el partido de los tres colores parecía tener algunas posibilidades de triunfo; después de la selección de su representante las cosas se les han ido descomponiendo al grado que hoy es imposible que ganen. Jorge Meade ni siquiera está administrando bien la derrota.

Después de 40 años de buscar la candidatura, Jorge Meade finalmente fue postulado; tengo la preparación, la experiencia y las condiciones, dijo, para ganar la elección. Así lo manifestó en México y así se lo dice a varios de sus correligionarios, aunque cada vez son menos los que piensan que priísta puede remontar los puntos que lo separan del primer lugar.

El de Morelos es un priísmo combativo, pero también autodestructivo; los políticos que dominan ese partido son los que se formaron hace varias décadas (la época de Meade): un priísmo obsoleto, excluyente, abusivo, sectario, que no ha permitido la formación de nuevos cuadros.

A nadie sorprende lo que está pasando en el PRI; la historia electoral de ese partido es la misma desde hace décadas: cuando el CEN designó candidato a Juan Salgado, Rodolfo Becerril le jugó las contras; cuando nombraron candidata a Marisela Sánchez, los gumacos le jugaron las contras; cuando el candidato fue Amado, el grupo de Marisela le hizo contracampaña. Ahora que el abanderado es Jorge Meade, todos están jugando en su contra.

Pero además de la naturaleza autodestructiva del PRI, lo que sobresale en esta ocasión es la personalidad excluyente del candidato. Jorge Meade se ha confrontado con todos y basa su campaña en el grupo político con el que creció: los gumacos. El candidato del PRI en Morelos se recarga en Amado Orihuela a sabiendas de que este le juega las contras, se ha peleado frontalmente con las Mariselas y ahora se ha distanciado también de quienes le ayudaron a ganar la candidatura.

Las encuestas no favorecen al PRI, la tendencia nacional es adversa al candidato tricolor y en Morelos la fuerza del obradorismo es innegable. Jorge Meade camina en tercera o cuarta posición (depende la encuesta), lejos del segundo lugar y muy distante de quien marcha a la cabeza. La intención de voto a favor del PRI en Morelos va a la baja, mientras el odio hacia el tricolor es cada vez mayor.

Políticamente hablando el candidato del Revolucionario institucional en Morelos está sólo; peor: tiene operando en contra a todos los grupos del PRI. Hacia afuera la gente ve mal al candidato, no confía en ese partido ni piensa que tiene posibilidad alguna de ganar; hacia adentro la cosa es peor: la contracampaña es evidente y los enfrentamientos son más fuertes cada día. Además Jorge Meade está fuera de los medios de comunicación y su presencia en redes sociales es insulsa, poco efectiva y manejada sin profesionalismo.

Ante un escenario tan caótico varios priístas están dando un paso atrás; de la misma manera como el efecto nacional pega a la campaña estatal, las malas decisiones del candidato a la gubernatura afectan al resto de los aspirantes en los municipios. Cuernavaca, por ejemplo, se ha convertido en el basurero del candidato, en el espacio donde se concentran los rencores y hacia donde se lanzan los dardos políticos de Meade. Víctor Saucedo compite contra los representantes de los otros partidos y contra las malas decisiones de su candidato estatal.

La debacle del PRI se veía venir desde hace tiempo: cuando el dirigente estatal Alberto Martínez decidió compartir su presidencia con Francisco Moreno la historia se comenzó a escribir; con la asesoría del diputado misógino, el novel presidente perdió el rumbo, se dejó deslumbrar por regalos y se convirtió en un instrumento del gobierno. Lo mismo ocurrió en el congreso: Mario Chávez no respetó el apellido de su abuelo, negoció en el mismo tono que su coordinador y al hacerlo se puso al mismo nivel de quienes tanto criticó en campaña. A nadie sorprende que Mario esté hoy fuera de todo espacio y que hasta el candidato (su amigo) los haga a un lado.

El triunfo de una campaña depende de varios elementos y casi todos están en contra del PRI en Morelos. El candidato no es el mejor, Meade se empeña en dividir al partido, se enfrenta con los grupos, se ha distanciado de la gente, tiene un mal equipo de campaña y no comunica; al desgaste externo del Revolucionario Institucional se suma ahora la confrontación interna... y la historia del 2012 se repite.

Incluso para vender la elección, Jorge Meade se está equivocando.

Entre jaloneos y reclamos la coalición Juntos Haremos Historia decidió que su candidato para la presidencia municipal de Cuernavaca sería el ex panista Gilberto Alcalá Pineda. La decisión no fue sencilla, en el camino se quedó Gerardo Becerra, quien semanas atrás se registró en Morena y ya presumía que iba a ser el candidato. La decisión en este espacio correspondió al Partido Encuentro Social, porque así se convino en el convenio de coalición; el PES no tenía propuesta y de la manga sacaron al árbitro.

Gilberto Alcalá es un hombre nativo de Cuernavaca, avecindado aquí de toda la vida, aunque por razones laborales viaja constantemente. El ex árbitro no tiene experiencia en administración gubernamental y su conocimiento de política se reduce a los tres años que fue diputado local bajo las siglas de Acción Nacional.

El también comentarista deportivo apareció en escena luego de que su nombre se mencionó en varios partidos; es de militancia panista, pero como muchos otros integrantes de ese instituto político no comulga con la línea de la dirigencia estatal. Más aún: en el proceso electoral del 2015 Alcalá Pineda se manifestó abiertamente a favor del perredistas Jorge Messeguer.

Aún con la candidatura en la mano lo que viene para Gilberto no es nada sencillo; la inercia de Morena y su fama personal son buenas para la campaña, pero no suficientes para definir una elección. El árbitro no tiene equipo, tampoco estructura ni dinero para ir a campaña; item más: Gilberto no tiene quien le asesore ni (en caso de ganar la elección) que le ayude a gobernar.

La decisión que tomó Alcalá es interesante: participará en una elección muy compleja y posiblemente la más difícil de los últimos tiempos en el estado, enfrentará al partido que hace unos años lo llevó a una diputación, a un priísta que sabe hacer campañas y a un sector inconforme de Morena.

De manera natural el candidato de López Obrador se convertirá en el enemigo político de todos los demás contendientes: el árbitro tiene que hacer propuestas concretas para la ciudad, debe ofrecer soluciones para la problemática que enfrenta la capital, pero sobre todo (y lo más difícil) tiene que defender el desastre en el que se encuentra Cuernavaca, hasta hace poco gobernada por su candidato a la gubernatura.

No es descabellado que la coalición Juntos Haremos Historia gane la capital, en varias encuestas Morena encabeza las preferencias y aún cuando nunca se midió a Gilberto Alcalá, con Gerardo Becerra el partido de la esperanza supera al de Acción Nacional.

Con Gilberto Alcalá en la boleta electoral los capitalinos tendrán una oferta interesante para elegir: Javier Bolaños por el PAN, Víctor Saucedo por el PRI, Gilberto Alcalá por Morena, José Luis Urióstegui como Independiente y Julio Yáñez por el PRD. Morena arrancará con ventaja, pero no con la suficiente para cantar victoria; al árbitro le entregan un vehículo poderoso para ganar la capital, veremos si tiene capacidad para conducirlo o se estrella en el camino.

El equipo es la clave.

La Auditoría Superior de la Federación solicitó formalmente a la Secretaría de Hacienda de Morelos un informe sobre la manera como se ha ejercido el dinero del Congreso del estado. La ley faculta a este órgano de fiscalización a revisar el uso de las participaciones, pero es la primera vez que desde México revisarán la manera como se ha utilizado el dinero público en la cámara de diputados.

En principio la ASF analizará el ejercicio presupuestal del año 2017, pero ya han pedido informes sobre años anteriores. Recordemos que el parlamento local recibe poco más de 500 millones de pesos anuales y no hace obra ni presta servicios públicos de ningún tipo, es decir, todo el dinero se destina a sueldos y operación del poder legislativo.

Durante el primer año de la actual legislatura los recursos fueron manejados por el priísta Francisco Moreno Merino y según los propios diputados el señor Moreno abuso de su confianza, malversó los recursos, se robó el dinero y comprometió las participaciones de la cámara hasta la actualidad: “Paco pidió muchos adelantos de participaciones, consumió todo el dinero del primer año y más de la mitad del segundo”. ¿Dónde está el dinero? Es lo que todos se preguntan.

De manera paralela sabemos, porque se hizo público, que las nóminas de los 30 diputados estaban muy abultadas; algunos legisladores como Hortencia Figueroa recibían más de un millón 300 mil pesos mensuales por concepto de nómina, en tanto que a quienes menos recibían les daban 250 mil pesos mensuales. Lo que ocurre en el congreso no tiene precedente, nunca antes en la historia del país ha quebrado un congreso.

No todos los diputados están enterados aún de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará el dinero de la legislatura actual de Morelos, pero los que lo saben están muy nerviosos, porque entienden que nada bueno saldrá de esta historia.

La revisión a las cuentas del congreso y el aviso de que la SHCP colocó a Morelos en la lista de entidades denunciadas por desvío de recursos públicos no es casualidad.

La cuenta regresiva ha comenzado. Los nombres de los primeros que serán investigados no es difícil de adivinar.

Los dos millones de visitantes que presumió la titular de turismo en Morelos durante la semana santa se puede entender al ver los tuits en los que presumen la afluencia a los conciertos del festival de primavera.

Según la dependencia, la presentación de la artistas Paty Cantú reunió a 50 mil personas en la Plaza de Armas de Cuernavaca, cuya capacidad oficial estimada (sin escenario) es de 5 mil personas.

Seguramente la fama de la artista hizo que sus seguidores treparan a los árboles para lograr multiplicar por diez la capacidad del lugar; o posiblemente con los poderes paranormales de la secretaria peluche la plancha del zócalo creció para que entraran más personas.

Los acapulqueños deben estar muertos de envidia: sin mar de por medio, en Morelos le triplicamos la afluencia turística... según Mónica Peluche.

El dirigente estatal del PES tuvo que recular: Cuauhtémoc Blanco siempre sí debatirá. Hace algunos días José Luis Borbolla afirmaba que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia no debatiría e incluso provocaba a sus adversarios “...corruptos o animalitos de la granja que para el caso es lo mismo. Debatan entre ustedes bola de corruptos...” Luego Borbolla tuvo que corregir: Cuauhtémoc sí debatirá.

En Morelos la ley no obliga a ningún candidato a debatir, pero participar en este tipo de foros puede ser crucial en una campaña. Cuauhtémoc Blanco va arriba, pero no es inalcanzable y por lo tanto no se puede dar el lujo de ser un candidato virtual: el futbolista tiene que hacer campaña, tiene que estar en medios, tiene que hablar con la gente y tiene que debatir.

El riesgo del futbolista en los debates es que se confirme lo que muchos dicen: que no tiene idea de cómo gobernar. La sorpresa sería que su participación lo hiciera lucir y le ayudara a consolidar la simpatía que hasta ahora tiene.

La clave de los debates es la preparación previa. ¿Quién preparará a los candidatos?

Comentarios para una columna contenta:

