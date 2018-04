Justicia

| Pancho Rendón

2018-04-04

La PIC va de mal en peor;

Salgado El Nene nuevo PJ2

Aunque todo parece que Uriel Carmona Gándara, trata de recuperar la mala imagen de la Fiscalía General del estado como lo demostró al hacer sus primeros cambios en Cuautla, donde salió el tranzas de Julio Ernesto Silvar y llegó en su lugar Miguel Ángel Rosete; además de que en la dirección de Bienes Asegurados puso a una MP que según va con todo contra la corrupción. Pero donde si fue asesorado, fue al nombrar al comandante Santiago Salgado mejor conocido como El Nene como director operativo, relevando en el cargo a Guido Renán, un ex federal quien prácticamente hacia labores de “aviador” y no como jefe operativo ya que se preocupaba más por acudir a toda y cada una de las comandancias para ver que los comandantes y la tropa anduvieran bien vestidos, que no circularan a exceso de velocidad y a checar las bitácoras, sin que se molestara por conocer el avance de las investigaciones.

Pero en realidad el Fiscal, Uriel Carmona, tendrá que hablar con Miguel Ángel Marín, coordinador general de la Policía de Investigación Criminal y explicarle con bolitas o palitos que la carta que se juega de un solo lado, así que decidirá si se desempeña al cien por ciento como tal o se reincorpora con su paisano el tijuanense Alberto Capella, ya que en la Comisión Estatal de Seguridad Pública fungía como Director de la Policía Estatal Acreditable, al mismo tiempo que era coordinador de la PIC.

A quien también el Fiscal Carmona Gándara, tendrá que pedirle una explicación sobre el trabajo que desempeña como Coordinador de Planeación de Estrategia y Operatividad, es al ex policía municipal y hoy flamante jefe policíacos Oldair Quiroz, quien estaba bien como polizonte en su natal Tlaltizapán, hoy en día uno de los principales “focos rojos” de Morelos, pero pues como su hermano Matías Quiroz Medina, lo convirtió en alto mando por tratarse del “hermano incómodo” ya que nadie le dice ni le exige nada, pues desconfían que se vaya a ir a quejar con su hermanito el doctor, y es que desde que fue nombrado en esa plaza no ha hecho algún caso relevante o detenido a algún pez gordo de la mafia como de esos que hay en su pueblo, pero eso si le pide a todos los comandantes que le informen de todos los asuntos, aunque solo está archivando ya que no se conoce lo hace, y por si fuera poco nombró como comandante de recuperación de vehículos a Daniel Montenegro quien tuvo que dejar de atender su tintorería en la Carolina, para ir hacerse pato a esa comandancia pues mientras siguen robando autos, la PIC no investiga a las verdaderas banda de roba coches que operan en la capital. Total que todos son conformistas como el comandante Franco El Vaquero Galáctico, director de Aprehensiones, quien ahí se la lleva pateando el bote y esperando que pronto se jubile; esas son las personas que ya no deben estar dentro de la PIC.

Incluso en la corporación que Marín y Eduardo Santa María, vinieron a cambiar pero para beneficios propios ya que quitaron a los dos únicos agentes que realmente sabe de autos robados, clonados o remarcados pero pues esa gente no les convino y prefirieron poner a un tintorero que ajeno a esas actividades pues no sabe ni qué onda con los autos caliente o chocolates, por lo mismo Santa María y Marín decidieron abrir como comandante del COE a Florentino Mayerteinquien le estaba dando duro a los narcomendistas hasta que se sintieron afectados en su economía ambos jefes y lo quitaron para mandarlo comisionado a Tetela del Volcán, para fastidiarlo y obligarlo a renunciar.

Y qué decir de Santiago Salgado El Nene, quien comenzó sus pininos en el desaparecido grupo de Los Lobos, que dirigía Jorge Víctor Guerrero “El Trompudo”, pero debido a que al momento de revisar a unos sospechosos se le fue un balazo y lesionó a un civil, después en la misma Policía Judicial en tiempos de Raúl Cortes Galindo.

Cabe mencionar que Silvar García fue nombrado Fiscal de la zona oriente y se llevó a El Nene a Cuautla, para trabajar sólo asuntos que les dejaran la maleta, sin que realmente hubiera aclarado alguna de las muchas ejecuciones que han quedado en la impunidad ni tampoco detuvo a nadie pesado del crimen organizado, pero ahora que llega como Director Operativo, muchos ya se dieron cuenta que trae la suerte de su lado pero con un KARMA grueso y choncho.