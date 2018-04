Local

| Jorge Robles Salazar

2018-04-03

Cuautla, Mor.- Acéfala está la presidencia municipal luego de que el ex alcalde Raúl Tadeo Nava, solicitó licencia para separarse del cargo por 90 días, aunque según la nueva ley, debió hacerlo de manera definitiva.

Al solicitar licencia por 90 días, le correspondería a la síndico municipal Paola Cruz Torres, asumir temporalmente la alcaldía, pero, también solicitó permiso para separarse del cargo.

Ante esa situación, desde el pasado mes de marzo, que recién transcurrió, no hay quién se haga cargo de manera interina de la presidencia municipal.

El suplente de Raúl Tadeo Nava, Sebastián Balón Tenango dijo que a él no le han comunicado nada, y estará en espera de que sea llamado, o saber quién será el que asuma la presidencia municipal. “No sabemos nada, lo único que sé es que Tadeo Nava y Cruz Torres solicitaron permiso, a mí no me han dicho nada sobre quién asumirá la alcaldía”, afirmó.

Algunos regidores consultados al respecto, informaron que seguramente habrá una terna para designar al próximo alcalde, aunque sea de manera temporal, “o nosotros en sesión de cabildo vamos a ver quién puede ser el presidente municipal interino”.

Explicaron que hasta el momento nadie sabe lo que sucede, “todos estamos a la espera de saber qué es lo que va a pasar”.