2018-04-03

-Esto, al no contar con el material para que este sector pueda emitir su voto en los próximos comicios

-Sólo las autoridades del INE han realizado diversos simulacros del proceso electoral, señaló

A tres meses de que se lleven a cabo los comicios del primero de julio, agrupaciones civiles denunciaron a los consejeros electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) por no contemplar y violar los derechos políticos de las personas con discapacidad, esto, porque a la fecha no cuentan con el material para que dicho sector pueda emitir su voto.

En entrevista, el presidente del Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia para Personas con Discapacidad AC, Alejandro Gallardo López, aseguró que los consejeros electorales han reiterado la flagrancia de los delitos en contra de las personas con discapacidad, ya que no se cuentan con las mamparas especiales para que este sector de la población emita su voto, entre otras irregularidades.

Explicó que hasta el momento sólo las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) han realizado diversos simulacros de los comicios del próximo primero de julio, debido a que a nivel nacional mujeres y hombres con discapacidad han participado en estos simulacros electorales, situación que en Morelos no ha pasado.

“Me preocupan los institutos electorales estatales, IMPEPAC, a pesar de que trató de hacer contacto con sus directivos, no puso el dedo sobre la yaga, incluso escenarios donde personas con discapacidad no pueden acceder al lugar de votación, no existen las mamparas especiales para ponerlas sobre las piernas y lograr la secrecía del voto, no existen las regletas para las personas ciegas, así como una serie de condiciones que podrían mermar los comicios del primero de julio”, dijo.

Gallardo López reveló que de acuerdo con la ONU, Morelos cuenta con más del 15 por ciento de la población con personas con discapacidad, es decir, un aproximado de 150 mil morelenses que no podrían emitir su voto ante las carencias con las que cuenta el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

“El IMPEPAC ha hecho caso omiso de las recomendaciones, piensan que el voto de las personas es un voto universal, y no es así, hay que preguntarles a las agrupaciones de las personas ciegas cómo podrán votar en esta ocasión, habrá que preguntarle a una persona en silla de ruedas cómo va a subir uno o dos escalones pera emitir su voto y evidentemente el IMPEPAC ha sido omiso en esta situación”, reveló.