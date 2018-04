Local

Yesenia Daniel

2018-04-03

-Ayer se tomó protesta al alcalde suplente en Jojutla, Arturo Castrejón Rodríguez

Jojutla, Mor.- El cabildo de Jojutla aprobó la solicitud de separación temporal al cargo del presidente municipal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien contenderá como candidato a la diputación local por la coalición "Juntos haremos historia", que conforman los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT).

El alcalde deja atrás al Partido Social Demócrata (PSD) con el cual llegó a la alcaldía de Jojutla en el anterior proceso electoral, y optó por la coalición conformada por Morena, PES y PT.

Vale referir que el PSD hizo alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo Alfonso Sotelo, no encontró coincidencias políticas con dichos institutos políticos y declinó la invitación.

Ayer al iniciar los tiempos de campañas electorales, el alcalde se presentó en la sede provisional del Ayuntamiento en donde formalizó la solicitud de licencia al cargo, puesto que declaró que previamente ya había informado al cabildo de su decisión.

"La licencia es temporal, por el tiempo que dure la campaña (...) el señor suplente, don Arturo Castrejón, me ha solicitado que la licencia sea por el tiempo que dure la campaña, ya que él está consciente de los temas que hay que darle seguimiento, dado que yo he tenido una reunión semanal con él para informarle, desde que arrancó el Gobierno, es decir, hoy el alcalde no desconoce los temas de Jojutla, al contrario es un hombre propositivo", declaró el alcalde con licencia, Alfonso Sotelo.

Habló también sobre el proselitismo que inicia a partir de ya para su campaña política para competir por el décimo primer distrito local electoral, que incluye los municipios de Jojutla y Tlaquiltenango, Axochiapan y Tepalcingo, mencionó que otras personas pueden considerar que está iniciando tarde, para él está respetando los tiempos que marcan las normas electorales, también dijo, por respeto a la gente de Jojutla y la agenda tan apretada después del sismo del 19 de septiembre que dejó la ciudad devastada.

En los pendientes de la agenda pública, Sotelo Martínez, señaló como principal los trabajos de reconstrucción de la ciudad, no obstante, en cuanto a los trabajos que se están haciendo en las calles principales están a cargo del Gobierno del Estado.

En tanto, ayer mismo el alcalde suplente, Arturo Castrejón Rodríguez, tomó protesta al cargo ante el cabildo.