Justicia

| Pancho Rendón

2018-04-03

Al fin fuera de la FGE Julio Ernesto

Silvar; lo releva Miguel Ángel Rosete

Después de tantos abusos y quejas que existían en contra del Fiscal regional Oriente Julio Ernesto Silvar García, por parte de abogados, transportistas y ciudadanía en general, finalmente el titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, cumplió con su palabra de combatir la corrupción y al revisar a fondo todo lo que venía sucediendo en la fiscalía regional oriente decidió darle las gracias a Julio Ernesto y ayer mismo nombró como nuevo titular al licenciado Miguel Ángel Rosete, quien tuvo que “traicionar” a los barristas para llegar al servicio público.

Por lo pronto, y principalmente por dignidad los que se tienen que ir junto con el “transistor” de Julio Ernesto Silvar, son los que integraban su corrupto equipo de trabajo, como lo son directamente 10 agentes del Ministerio Público que se llevó a Cuautla, pero a fin de que le acercaran la billetiza.

Otro que debe salir ante la falta de resultados es el director regional de la Policía de Investigación Criminal de la heroica, Santiago Salgado, mejor conocido como “El Nene”, quien por ser amigo de Julio Ernesto, este lo jaló para que trabajara con él al frente de la PIC en la zona sur y después cuando lo cambiaron a Cuautla, El Nene junto con 15 efectivos, entre comandantes y gente de confianza, comenzaron a trabajar pero sólo para buscar beneficios propios y acercarle dinero a Silvar García, y se olvidó dicho jefe policial de realizar su trabajo de investigar para esclarecer las decenas de ejecuciones o detener a los integrantes de grupos del crimen organizado se pasean impunemente en todo Cuautla, armados sin ser molestados por la Policía, aunque se dice que los agentes de la PIC están trabajando para un grupo de mañosos, es por ello que no se detiene a nadie ni se investiga nada, pues está claro que sus beneficios o compromisos son otros.

Por lo pronto, El Pelón Rosete tendrá que poner orden en su ahora nueva casa, ya que le dejaron un verdadero chiquero, a ver si como ronca duerme, ya que después de muchos años le hizo justicia la revolución y a demostrar su profesionalismo. Pero la bronca la va a tener con sus colegas barristas a quienes todavía la semana pasada les juraba y perjuraba que no buscaba ningún cargo en la presente administración todo ello porque varios de sus colegas lo vieron cuando saludo de abrazo a Don Señor, en pocas palabras los traicionó, pues la lana es la lana.

Por cierto el fiscal general Uriel Carmona, donde también comenzó a poner orden es en la Dirección de Bienes Asegurados ya que nombró como nueva titular a la agente del Ministerio Público, Jazmín Aguayo, quien seguramente no le temblará la mano para poner orden y dejar que los mismos empleados desvalijen autos, cometan robos en los cuartos de evidencias y sobre todo, acabar con las corruptelas, pues ya sabe de qué pie cojean todos y cada uno de los trabajadores, pero al que tendrá que relevar lo más pronto posible es al perito que realiza las calcas y que por cada una cobra a los dueños de autos 5000 pesos para su trámite sino no les calca nada y eso que quienes acuden ya cumplieron con sus 450 pesos que ahora cuesta ese trámite cuando anteriormente era totalmente gratis y que por ello mismo se calcaban de 60 a 80 autos diarios de los cuales aseguraban de 6 a 8 carros robados, pero ahora gracias a ese absurdo trámite ya ni las moscas se paran y quien se vio afectado directamente la empresa Ocra que ya no sacan los 60 mil pesos para la renta del inmueble en Jiutepec y ahora dicha dirección da servicio al público en Temixco donde será la nueva sede de la FGE.

Efectivos militares mantendrán

operativos contra ordeñadores

La 24 Zona Militar dio a conocer que como resultado de los trabajos que están realizando los elementos castrenses, en la zona norte de Morelos, localizaron en el paraje de Guayacahuala municipio de Huitzilac, 15 tomas clandestinas conectadas a un ducto de Pemex, por medio de las cuales los huachicoleros "ordeñaban" el combustible impunemente ya que se ha convertido en todo un mercado negro en que se ven involucrados y relacionados muchas personas.

Por tal motivo se anunció que los operativos serán constantes y permanentes en toda por parte de autoridades federales para combatir el robo de combustible en todo Huitzilac.

Y es que los militares descubrieron las 15 tomas, sin embargo no lograron detener a ninguno de los responsables.

Tras el hallazgo, los elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona y dieron aviso al personal de Seguridad Física de Pemex, para que acudiera a sellar todas y cada una de las tomas, luego de que al parecer en ninguna de ellas se registró fuga alguna, o al menos no se informó.

Posteriormente se dio intervención al personal de la Procuraduría General de la República, para que se inicien las obligadas investigaciones, en busca de las evidencias e indicios que permitan identificar y detener a los responsables de este cuantioso robo de combustible.