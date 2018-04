Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-04-03

TOLUCA, EDOMEX.- Después de que fue eliminado el cuadro del Atlético Zacatepec en el certamen de menores de 13 años, a las primeras de cambio, con apenas un punto de nueve posibles, hoy martes se reanudará la actividad en los octavos de final, en donde el conjunto de los Tigres del Universitario de Nuevo León, comandado por el morelense, Raúl González, se medirá con los Tiburones Rojos del Veracruz, a las diez horas, en canchas de la Federación Mexicana de Fútbol en esta localidad.

Juegos de octavos de final

A las diez horas, los cementeros del Cruz Azul frente a los Panzas Verdes del León, mientras que los Hidrorrayos del Necaxa se verán las caras con las Chivas Rayadas del Guadalajara; los Tigres del Universitario de Nuevo León frente a los Tiburones Rojos del Veracruz y los Tuzos del Pachuca contra los Gallos Blancos del Querétaro.

A las 12 horas los otros cuatro encuentros, los Monarcas del Morelia ante los Rojinegros del Atlas, los Xolos de Tijuana ante los Rayados del Monterrey, los Diablos Rojos del Toluca frente a lo que queda de los Pumas de la Universidad, y las Águilas del América encararán a Santos Laguna, en duelos en los cuales no habrá mañana, todo se tiene que resolver en este día, hasta por penales, en caso de ser necesario.

Si bien es cierto que el Atlético Zacatepec que perdió 4-1 con América, 3-1 con los Venados y empató a cero con los Tigres del Universitario de Nuevo León no tenía en sus filas a ningún morelense, se debe a que el equipo es del centro del país, y se debe recordar que para competir en este evento se debe contar con el aval de los directivos, lo que quiere decir que no le tienen confianza a los de Morelos o no se tiene ese categoría, lo primero, no tener confianza en Morelos, es claro, porque tampoco el primer equipo cuenta con elementos del lugar y cuando los periodistas hacen críticas los agreden, como en el caso de Róger Chávez, y si no tienen esa categoría, es claro que no les interesa y no son pocos los que habla de que en cualquier momento se van.

El Necaxa, por ejemplo, el Guadalajara, Cruz Azul, América y León, así como los Tigres del Universitario de Nuevo León, entre otros, tienen en sus filas, a la mayoría de los jugadores, surgidos del lugar donde tienen su sede los equipos de primera división, pero, en el caso de los Verdes, a los que se les conoce como Corachivas, no hay morelenses, es más, el equipo ni siquiera es de la tierra de Zapata.