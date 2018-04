Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-04-03

Breverías Culturales

Cuauhtémoc Blanco ha permitido que el andador entre el Palacio de Cortés y la calle de Gutenberg; y La plaza de armas Emiliano Zapata, sea un remedo de Tepito, el barrio de origen del pambolero. Decenas de puestos con una sombrilla muy coquetas: dicen los que saben que ahí encuentras de todo, desde artesanías hasta drogas, igual que en el barrio bravo del Cuauh.

De igual forma la Fiesta de La Primavera resultó un remedo del Festival Semana Mayor 2018 y del Festival Internacional de la Primavera Morelos, organizados por las Secretarías de Turismo de Cuernavaca, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Morelos. En el Barrio de Gualupita, la Fiesta de La Primavera abrió excelentemente con un desfile de un grupo integrado por jovencitas bailando al compás de una banda de viento al “estilo amerricanou” y en el Parque Melchor Ocampo un concierto con la Orquesta Enzastiga, con arreglos de “El Pianista”, Director; y el Maestro Emilio Palacios, Director Musical. Después la fiesta se tornó gris, con espectáculos un día no y el otro religioso: Si Dios quiere. Resultó como la administración de los churumbeles, si no tienen proyecto, es porque no tienen cerebro.

Por cierto Cuauhtémoc Blanco desairó la inauguración de la susodicha fiesta por andar promoviendo a sus hijos actores a través de su empresa de Representaciones Artísticas y Teatro.

SERPENTINAS: Topiltzin “Doctor Chunga” Contreras se evidenció cuando declaró sobre el humo en Cuernavaca: “no hay riesgo, no es humo toxico, solo es humo”…

En La UNAM MORELOS: El Doctor Xavier Soberón Mainero, INMEGEN, presentará la ponencia “Microbioma infeccioso” en el auditorio Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología a las 10:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.ibt.unam.mx/server /PRG.base?alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit:Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base •―••―• Taller de Yoga en la Terraza del Instituto de Biotecnología a las 11:00 horas, cuota de recuperación $40.00; Información en la página-e: www.morelos.unam.mx •―••―• Antonio González Martin, Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de Zoología y Antropología Física; Universidad Complutense de Madrid. España, presentará la ponencia “Diversidad humana en América: del poblamiento al mestizaje”, en el auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas; Información en la página-e: http://www.lcg.unam.mx/frontiers/201801/Antonio +Gonzalez+Martin.

X Moretón Nacional de Teatro hoy presenta: “La Comedia: Matamoros y los Jantetelquenses”, Adaptación de Mucito Culhuaca, Zenón Montenegro; Autor Franck Ibarra Cedeño, grupo invitado de Morelos. “De Espantos Aparecidos y Buuu”, con La Gruta, Autor y Dirección de Manuel Maciel, grupo invitado del Estado de Guerrero. “La Danza del Maíz”, Director Carlos Cruz, con Teatro Cuerpo Social, grupo invitado del Estado de Hidalgo. Todas las actividades son gratuitas y se realizarán en la explanada del Centro cultural “La Cerería” en Tlayacapan Morelos a partir de las 18:00 horas.

La COMPAÑÍA de ÓPERA de MORELOS presenta "Liederabend", con las nuevas voces del ‘Grupo Lírico Morelense’, Director Jesús Suaste, interpretación de obras de Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Strauss, Mahler y otros, en la sala Manuel Ponce del jardín Borda a las 19:00 horas, entrada gratuita, cupo limitado al aforo del recinto.

“La BÚSQUEDA de UN IDEAL”, se está presentando en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey; Explora el momento histórico en el que se redactó la Constitución mexicana a través del diálogo entre imágenes, documentos y obras de arte; Entre éstas también figuran algunas piezas de la autoría de Sandra del Pilar, curada por Miguel Ángel Berumen. Algunas de las ligas para conocer más del proyecto: http://www.3museos.com/sobre-3-museos/museo-de-historia-mexicana/; http://www.3museos.com/es/2018/03/13/la-busqueda-ideal-la-constitucion-1917/ ; www.sandra-del-pilar.com.

ESCRIBE TU VIDA ha entrado en otra etapa de renovación, donde el tema básico de los talleres es el desarrollo personal y espiritual. En éstos, la escritura es una herramienta fundamental, a la que se agregan otras técnicas, como Mindfulness o Conciencia Plena, visualización, dibujo y dinámicas grupales. El primero de estos talleres es “Descubriendo mi Misión de Vida”, Imparte Maestra Roció Gómez, el sábado 14 de abril en la Librería y Cafetería Luneira (a un costado de la iglesia del Calvario), de 10:00 a 14:00 horas, costo $280.00 y $230.00 y con descuento antes del 10 de abril; Matamoros 92 centro; Informes en FB: @Escribe tu vida correo-e: rociogomes71@yahoo.com.mx WA 7771517437. En este taller aprenderás a regresar a tu verdadera casa, conectándote con tu verdadero ser y de ahí construir una vida con pleno sentido, que valga la pena de vivirse.

