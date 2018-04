Cultura

Alejandro Cruz Solano |

2018-04-03

El mundo no es lo que es, sino como lo vemos. La crítica, del latín criticus, significa opinión, examen o juicio que se formula en relación con una situación, servicio, propuesta, persona u objeto. La crítica se formula desde el ángulo de quien viene, pero es fundamental esclarecer que hay que diferenciar entre opinión y crítica; Pierre Bordieu señalaba que el trabajo intelectual implicaba una dimensión profundamente crítica que consistía en gran medida en intentar y poner al descubierto las relaciones de poder que estructuraban la vida social. Hay un problema que se nos presenta a la hora de explicar la importancia de la crítica, el primer problema es que la realidad se puede mirar desde una perspectiva del sentido común, dirían los marxistas, desde una pseudoconcreción, el mundo de la opinión. ¿Qué significa esto? Un ejemplo podría dejar claro este texto, todo mundo maneja dinero, hacemos transacciones, compramos, gastamos, intercambiamos, pero nadie está obligado a saber qué es el dinero. Esto no nos obliga a comprender el significado de dinero; no saberlo tiene consecuencias importantes, solo podríamos emitir una opinión de sentido común sobre el dinero, pero no una teoría económica sobre el papel que juega el dinero en la sociedad. Esta diferencia es lo que hace que tengamos una opinión sobre la realidad, pero en muchos aspectos, no solo en este que estoy señalando. El mismo Marx en su tesis sobre Feuerbach sostuvo que no basta con pensar el mundo de forma crítica, sino que es necesario transformarlo. En ese sentido, la crítica es un instrumento, no necesariamente un razonamiento, que tiene como característica desafiar lo existente. La sociedad en su estructura tiene un aparato al que le vamos a llamar ideológico, ese aparato tiene como función expresar, decir, pronunciar lo que se le denomina discurso; el discurso no es otra cosa sino de lo que se habla; todo discurso es un ejercicio de poder, de quienes ejercen ese poder y para mantenerlo utilizan el aparato ideológico para homogeneizar una forma de pensar, algo así como, la globalización, pensar que el progreso es la única forma de vivir mejor. En esa ideología muchos hemos llegado a ocultar lo que el progreso genera en su parte más intrínseca; el desarrollo económico es un corte de la realidad que elimina el contexto de su significación completa, es decir, podemos hablar del progreso y vivir felices en él, pero no se revela el significado real, porque el aparato ideológico nos mete en el mundo de la pseudoconcreción. ¿Qué significa esto? Significa que hay una percepción de la realidad que depende de los esquemas perceptivos y no de los procesos objetivos que se ocultan atrás del discurso de poder. El mundo se empieza a mover como reacción contestataria a las formas de vida que presentan una condición desigual e inequitativa, sin embargo, es una respuesta a una vida mejor más que a un proyecto político. La clase política actual ha desmantelado todos los derechos sociales y ha reforzado un Estado gendarme para asegurar su estabilidad. Por eso hoy, la crítica resulta fundamental para transformar esas esperanzas en un proyecto político, y es una herramienta fundamental que desoculta el mundo del sentido común, de la opinión, de la mentira; Quizá una primera estrategia de la crítica sería desideologizar, me parece que eso nos llevaría a informar bien; el aparato ideológico que se sostiene con un bombardeo constante puede hacernos enajenados, ajenosasimismo, pensando unilateralmente. Es fundamental ejercer la crítica en los procesos de información, eso moverá internamente los esquemas mentales y provocará un cambio en las percepciones del mundo actual, recuerdo una experiencia concreta, allá por años sesentas se desarrolló fuertemente el Estado industrial, la clase política impulsó ese esquema de desarrollo y creo el mito del desarrollo pues hasta la fecha en algunas regiones donde se asentó no ha producido más que contaminación, crecimiento urbano, deforestación, invasión de tierras comunales, etc. En este sentido, este ejemplo, desmitifica una visión del desarrollo impuesta y hace emerger las verdaderas condiciones objetivas de la realidad; si lo vemos siguiendo este caso, nos daremos cuenta que la forma de ver el desarrollo obedecía a una política de un discurso de poder que percibía ese desarrollo como única vía hacia la modernización del país; hoy la realidad nos ha rebasado y con ella sus diferencias abismales en la calidad de vida, por eso, hoy más que nunca necesitamos de la crítica, solo por esa vía caminaremos conteniendo las fuerzas de un poder que se convierte en una decisión de una clase social que gana mucho haciéndonos perder a todos.