| Jorge Robles Salazar

2018-04-02

-Para iniciar campaña proselitista en busca de la diputación federal por el III Distrito

-Deja inconformidad social y falta de pago a trabajadores de confianza, denuncian

Cuautla, Mor.- Vecinos de la Unidad Habitacional “Casas Geo” señalaron de “ratero” al alcalde Raúl Tadeo Nava, luego de que este entregara escrituras al Instituto de Educación Básica (IEBEM) para la construcción de la escuela secundaria “Gabino Barreda”, de un predio perteneciente a ese fraccionamiento.

De igual forma el presidente municipal solicitó licencia por 90 días para separarse del cargo e iniciar su campaña de proselitismo político en busca de la diputación federal por el III distrito, sin haber pagado más de tres mensualidades que debe a los trabajadores de confianza, y tampoco a los regidores.

Inconformidad, molestia, contrariedad y preocupación existe en la base trabajadora de confianza, debido a que el hoy ex alcalde abandonara la alcaldía si hacer los pagos de las mensualidades de los trabajadores de confianza.

Mientras, regidores informaron que el ex alcalde les ofrecía 200 mil pesos para que le firmaran la cuenta pública del año fiscal 2017, además de algunas adecuaciones de obras, porque existe el problema de que la mayoría de ellas no están concluidas, otras no han iniciado, y en otros casos, como lo denunció la síndico municipal, Paola Cruz Torres, no se sabe dónde está el dinero que fue depositado para la conclusión de trabajos.

Los habitantes de la Unidad Habitacional “Casas Geo” realizaron una manifestación en la llamada temporada grande del turismo, debido a que el alcalde Raúl Tadeo Nava los engañó al decirles que serían recibidos para explicarles por qué donaría el terreno para la construcción de la escuela secundaria “Gabino Barreda”.

Ante la manifestación realizada en una de las principales vías de entrada a la ciudad “Los Arcos”, al norte de Cuautla, hoy se espera que haya una mesa de negociación entre el secretario de Gobierno, y funcionarios del IEBEM, para conocer cómo se dio la donación del terreno perteneciente a la unidad habitacional para uso común.

Por otra parte, a pesar de que en varias ocasiones el edil cuautlense se comprometió a no dejar deuda alguna, sobre todo en materia de salarios, personal de confianza se quejó de que no existe pago alguno y se les deben de tres a cuatro meses de salario.

Lo mismo sucedió con los integrantes del cabildo, quienes sostuvieron que el ex presidente municipal les ofreció 200 mil pesos a cada uno para que le firmaran y autorizaran la cuenta pública del 2017. Al respecto, detallaron que también tienen entre 3 y 4 meses que no les paga sus salarios.

Finalmente, la síndico municipal Paola Cruz Torres denunció junto con el senador Marlon Berlanga Sánchez, que se depositaron 20 millones de pesos para obras, de las cuales solo se han pagado el 30 por ciento de los trabajos, sin saber qué pasó con el dinero.