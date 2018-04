Local

Erick A. Juarez |

2018-04-02

-A mes y medio de haber tomado protesta como titular de la FGE, así lo reconoció

-Pese a que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece sanciones por incumplimiento

A mes y medio de haber tomado protesta como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara aceptó que no se ha realizado los exámenes de control y confianza, a pesar de que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece multas o sanciones en caso de que no cumpla con estos protocolos.

Carmona Gándara aseguró que no cuenta con ningún vencimiento para aplicarse los exámenes de control y confianza, pese a que le han requerido dicho requisito, por lo que se encuentra en espera de la fecha de que el Centro de Control y Confianza le practique las pruebas.

"No están solicitados y estoy en espera de la fecha para acudir a presentarlos, no tengo término de vencimiento, eso depende de las autoridades aplicantes de los exámenes de control y confianza, mismos que he aprobado en reiteradas ocasiones porque he estado en otras funciones y entonces estamos a la espera de la fecha para poder presentarlos", dijo.

De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 52 establece que el ingreso al Servicio a carrera será mediante una convocatoria, por ello en su fracción VIII menciona que los aspirantes a un cargo de procuración de justicia y/o seguridad, deberán de aprobar las evaluaciones de control y confianza.

Al cumplirse un plazo de 30 días para someterse a las pruebas de confianza, la Ley del Sistema Nacional, contempla una sanción con dos a ocho años de prisión y de 500 a mil salarios mínimos o en su caso la destitución.

En ese sentido, Carmona Gándara comentó que actualmente todo el personal de la Fiscalía General del Estado cuenta con la aprobación de los exámenes de confianza, además de que algunos se encuentran en espera de las fechas para su aplicación.

"Esto es un proceso que toma tiempo no son exámenes que se den de manera inmediata, porque nosotros tenemos que atenernos a las fechas que designen para aplicarnos las pruebas", reveló.