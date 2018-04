Serpientes y escaleras - Las encuestas

Opinión

Eolo Pacheco |

2018-04-02

En los procesos electorales las encuestas ayudan a los equipos de campaña a medir escenarios, a tomar decisiones, pero también sirven para poner nervioso al rival. A tres meses de las votaciones todavía hay muchas cosas que pueden cambiar. En una elección como en la vida, quien se enoja pierde.

Además de ser un instrumento de medición y toma de decisiones, las encuestas son también una herramienta política. Antes y durante las campañas el manejo de cifras ayudan a generar percepción, animan a los votantes y ponen nerviosos a los rivales. La lectura de las encuestas no puede ser la misma del lado del elector que de los candidatos: los primeros las ven de manera superficial, observan al que va adelante y se ríen de quien va al final; los segundos saben que hay muchos elementos que se deben analizar en estos documentos, conocen su temporalidad y sobre todo entienden que las cifras cambiar de un momento a otro, porque la percepción no es el único elemento que juega en una campaña. A tres meses de la elección todavía pueden pasar muchas cosas.

Este fin de semana comenzaron las campañas federales y a final de mes arrancará la contienda por la gubernatura. A doce semanas de la elección aún hay muchas cosas que pueden ocurrir y muchas más que pueden hacer cambiar los escenarios que ahora vemos. Incluso en el terreno federal en donde Andrés Manuel López Obrador lleva una ventaja importante, Morena sabe que aún no puede cantar victoria.

En Morelos la ventaja de Cuauhtémoc Blanco es importante, pero no definitiva; en el cuarto de guerra del futbolista saben que arrancarán en primer sitio, pero están conscientes que aún falta mucho trabajo por hacer y mucha estructura que armar antes de cantar victoria. Las encuestas que se han difundido en Morelos en los últimos días son interesantes, pero no definen nada todavía; su objetivo es poner nervioso al rival y lo están logrando.

En una elección como la que viviremos en Morelos juegan y se juegan muchas cosas. Por un lado está el mal humor social, el resentimiento público contra un gobierno y el enfado ciudadano en contra del gobernador; por otro aparece la estructura, el voto duro, las simpatías y antipatías, la fuerza del estado y la experiencia electoral. Un elemento importante que no se puede soslayar es que con ocho candidatos en competencia, el voto se pulverizará y eso favorece a los partidos que tienen estructura.

Morena y Cuauhtémoc son la fórmula que provoca más simpatía, pero también la que tiene menos estructura y experiencia electoral. El futbolista ha crecido porque lo han victimizado, pero a pesar de ir adelante en la carrera aún tiene que superar varios obstáculos antes de cantar victoria. PRD, PRI y PAN son partidos con estructura, tienen experiencia en elecciones y en el caso del PRD está la fuerza del estado. Todos esos elementos juegan en una elección: experiencia, estructura, recursos, equipo... no se gana sólo con simpatía.

Las encuestas que se han publicado en los últimos días generan percepción de triunfo hacia algunos candidatos y provocan nerviosismo en otros. Lo primero es comprensible, es parte del juego y normal en una contienda; lo segundo es un efecto secundario que se contempla en algunas estrategias y cuando funciona, mueve los escenarios.

Se puede entender que una encuesta provoque jubilo entre los simpatizantes, pero no debe alterar el estado de ánimo en los cuartos de guerra. Ni los candidatos ni sus operadores se pueden dejar llevar por este tipo de información, sobre todo cuando las campañas aún no empiezan y faltan tres meses para la elección. Para los equipos de campaña caer en la trampa de las encuestas es un error muy grande, que eso sí puede modificar el rumbo de las cosas; el exceso de confianza o el sentimiento de derrota no debe prevalecer entre quienes llevan las riendas de la campaña.

En Morelos faltan varias cosas que ver antes de tener claridad sobre el rumbo de la elección. Los que van arriba y quienes están abajo pueden mover su posición a partir de diferentes factores, empezando por la pulverización del voto.

Las encuestas son fotografías del momento, miden sentimientos, muestran tendencias, generan percepción, pero no votan.

posdata

A pesar de la inconformidad de varios partidos, el consejo electoral de Morelos aprobó el registro de Cuauhtémoc Blanco como candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia. Unos días antes los siete consejeros del IMPEPAC fueron llamados a la sede nacional del INE; ahí se reunieron con el consejero Marco Antonio Baños (hombre cercano a Miguel Ángel Osorio Chong) quien les habrían pedido que aprobaran el registro del futbolista.

La validación de Blanco como candidato a gobernador no fue sencilla, porque no había elementos para acreditar su residencia. Varios partidos se opusieron, exigieron que se mostraran los documentos con los cuales el futbolista certificaba la residencia que la ley exige, pero los consejeros electorales se negaron. El IMPEPAC se convirtió en defensor de los derechos del candidato y parte activa de la contienda electoral. ¿Después de esto cómo se les puede confiar a ellos la próxima elección?

Jurídicamente no hay forma de justificar la residencia de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca: el futbolista nunca ha estado avecindado aquí y por razón natural de su profesión tuvo que viajar durante todos los años que duró su carrera. Sus últimos domicilios fueron Puebla, Sinaloa y Chicago, nunca Morelos.

A pesar de ello es evidente la protección política de la que goza el futbolista. La orden de cuidarlo viene de México desde hace mucho tiempo, gracias a ello las denuncias en su contra no han prosperado y por eso los requisitos que marca la ley fueron olvidados. ¿A quién le importa lo que diga la constitución?

A pesar de la ilegalidad de su registro hay un elemento que pesa más en esta historia: Graco Ramírez. El futbolista se convirtió en héroe porque enfrente hay un villano; el respaldo que tiene desde México es porque hay un marcado interés en lastimar al gobernador. A Blanco Bravo lo han victimizado y eso le ha ayudado no sólo a justificar su mal desempeño como autoridad municipal, también lo sigue proyectando como candidato a la gubernatura.

Varios partidos (PRD-PSD y PRI) han decidido impugnar el registro de Cuauhtémoc Blanco como candidato a gobernador, anuncian que irán a instancias federales y harán valer la ley, pero la protección al futbolista es enorme y difícilmente procederán sus impugnaciones, pues aunque es evidente la violación a la ley, en el México de hoy la conveniencia política está por encima del estado de derecho.

Contra lo que muchos pensaban Movimiento Ciudadano ha decidido no impugnar la candidatura de Blanco Bravo; aunque pareciera que ese partido es un satélite del gobierno, los naranjas han tomado la iniciativa y expresaron públicamente que no apelarán a ley federal, aunque reconocen que Cuauhtémoc incumple la ley; más aún: le piden al PAN que haga lo mismo.

Detrás de este llamado hay cosas que observar: la candidatura de Víctor Caballero, aunque de origen panista, no tiene el respaldo de la dirigencia estatal, el médico sólo tiene el apoyo de los naranjas, navega a contracorriente de su partido y ahora lucha contra los intereses de la familia Terrazas, quienes han decidido apostar por Cuauhtémoc Blanco.

A los Terrazas les incomoda Caballero, no es de su grupo, no era su propuesta, no es su candidato y no los dejaron manejar el dinero de la campaña. La dirigencia ha establecido una relación cercana con el ayuntamiento capitalino desde hace varios meses a través de Sergio Estrada Cajigal, de ahí las posiciones laborales que les han entregado en el Sapac y otras dependencias municipales.

Juan Carlos Martínez Terrazas apuesta por la derrota del PAN en el estado para apoderarse totalmente del partido y hacer negocio con la derrota; la dirigencia azul no quiere que gane el candidato del Frente porque en ese escenario las cosas se les complicarían mucho en el partido y pueden perder hasta la dirigencia.

Dentro del cuarto de guerra de Víctor Caballero se han encendido los focos de alerta, entienden que Acción Nacional está fuera de la campaña y saben que no contarán con ellos para nada. Peor: ahora se dan cuenta que los Terrazas apuestan por el triunfo de Blanco y le juegan las contras a Caballero.

Habrá que ver que sigue en esta historia. Víctor Caballero es un panista de cepa, pero su candidatura no tiene el apoyo de la dirigencia del PAN en Morelos. ¿Avala el CEN del PAN la actuación de los Terrazas?

nota

La secretaria de turismo de Morelos no es la persona más brillante del gabinete; nunca lo ha sido. De manera recurrente sus comentarios rayan en lo absurdo, suenan bobos y provocan burlas.

Como subsecretaria pidió a la gente que no hablara de lo malo de pasaba en el estado para no ahuyentar al turismo, el día que la nombraron titular de la oficina no supo cuántos ni cuáles eran los pueblos mágicos de Morelos a pesar de que los ensalzó en su discurso; en otro momento afirmó que habíamos alcanzado una cifra récord de visitantes (7 millones) y después, junto con otros funcionarios del gabinete, hicieron de la ceremonia de demolición de una escuela una vulgar pachanga.

La semana antepasada Mónica Reyes aseguró que la violencia y la inseguridad no afectaban al turismo, sólo a los locales; y en la víspera de Semana Santa la dama presumió que Morelos tendría más visitantes que el puerto de Acapulco.

No se cuál fue la razón para que el gobernador nombrara a Mónica Reyes titular de turismo en el estado, ni entiendo el porqué la ha sostenido hasta ahora. La dama desconoce el tema, es intelectualmente muy limitada y cotidianamente comete errores.

Ya no hablemos del sector turístico, la secretaria no coordina ni sus ideas.

post it

Los cuartos de guerra de los candidatos comienzan a tomar forma. En el equipo de Cuauhtémoc Blanco las riendas de la campaña las ha tomado Rafael Giménez, un hombre inteligente, experimentado, que participó en la campaña presidencial del 2006 y luego fue asesor del presidente Felipe Calderón. En el equipo del futbolista aún no tienen estructura operativa más allá de quienes le apoyan desde el ayuntamiento, pero comienzan a establecer acuerdos para ir en busca del voto.

En el PAN la coordinación de facto la lleva el diputado local Jaime Álvarez, quien se acompaña de un despacho externo especialista en imagen y estrategia, además de otras empresas de consultoría que hacen análisis, mediciones permanentes y capacitan al candidato. El equipo de trabajo aún no está definido, pero toda la campaña girará en torno al candidato y al legislador naranja.

En el team de Jorge Meade dicen que está Gisela Rubach como consultora externa. La coordinación de la campaña se ha puesto en manos de la ex diputada Rocío Carrillo y Erick Castro, pero los Gumacos ocupan un papel principal en todas las posiciones. El candidato ha designado puestos, pero no suelta el control; Meade acapara decisiones y no delega responsabilidades.

Con Rodrigo Gayosso hay especialistas en varios temas, pero no se han definido posiciones de campaña. El candidato hace todo, asume retos, genera ideas, arma agenda y toma decisiones. En el PRD todo gira en torno a Gayosso, pero eso cada vez complica más las cosas porque al concentrar tanto, el nivel de estrés del abanderado es enorme y la eficiencia en el funcionamiento del equipo disminuye.

Los equipos de campaña son clave en cualquier elección, el candidato debe tomar decisiones, pero no puede estar a cargo de todos los temas. Entre más cosas cargue el aspirante, mayor será su nivel estrés y ello se reflejará en la forma como haga campaña.

Para ganar votos, el candidato debe lucir contento y seguro, pero eso no se logra cuando hay demasiadas presiones en el equipo.

redes sociales

Lo ocurrido la semana pasada en el ayuntamiento de Cuernavaca no tiene antecedente. Muchas veces se ha hablado de los negocios de los regidores, pero hasta ahora no habíamos visto que alguien acudiera a la sesión del cabildo, la interrumpiera y encarara a algunos de los integrantes del cuerpo edilicio.

Fue el padre el empresario de la Feria de la Primavera 2017, asesinado durante la cabalgata inaugura, quien enfrentó al regidor de Movimiento Ciudadano Jorge Dada, le exigió que regresara el dinero que le pidieron por la concesión de la feria: un millón 300 mil pesos; Jesús García dijo públicamente que Jorge Dada y otros regidores habrían pedido dinero a cambio de la concesión de la feria. El regidor naranja no supo que decir, apenas balbuceaba y luego fue seguido hasta sus oficinas, donde el empresario reiteró su acusación: ratero.

El tema es delicado; más allá de las denuncias públicas y los procedimientos legales, quienes conocen de cerca el tema afirman que los regidores están metidos en un serio problema. “Jesús García es un hombre poderoso y no se va a quedar con las manos cruzadas. Hace un año le mataron a su hijo y ahora esto”.

¡Chulada de regidores!

Comentarios para una columna alegre:

