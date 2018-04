En la Red - La elección del nunca antes

Opinión

2018-04-02

Nunca antes:

-En una elección concurrente estuvieron en juego más de 18 mil cargos de elección popular en todo el país.

-Se transmitirán más de 20 millones de spots.

-Los partidos políticos recibieron tantos miles de millones de pesos de financiamiento público.

-Hubo tanta desconfianza en el Instituto Nacional Electoral, los órganos estatales electorales y los tribunales electorales (los locales y el federal).

-Una mujer había competido por la presidencia como independiente.

-Las redes sociales jugarán un papel más importante aún, que el de los medios convencionales.

Por esto y muchas cosas más, el proceso electoral que comenzó oficialmente el viernes pasado y terminará hasta que se desahogue el último recurso de impugnación y se entregue la última constancia de mayoría; es histórico y todos somos parte de ello.

Aunque parece que lo más importante es la elección del próximo presidente (a), los electores decidiremos mucho más que cambio de ruta, alternancia en el poder o continuidad.

La elección presidencial es el centro de atención; las pasiones están agitadas y lo que viene en los próximos tres meses es un despliegue de descalificaciones, spots, historias oscuras, unas ciertas otras no y si bien nos va, escucharemos algunas propuestas serias, pero ya se puede adivinar que prevalecerán las ocurrencias, falsas promesas y diagnósticos equivocados.

Las campañas son el espacio que en teoría existen para que los candidatos a un puesto de elección popular o de gobierno, expresen y convenzan a quienes vamos a elegir, pero en la práctica son los momentos más oscuros de un sistema democrático de partidos agotado y lleno de vicios. Es el tiempo de repartir limosnas a los más necesitados, de gastar dinero en cantidades y formas en las que está prohibido por ley, de poner en practica todo tipo de trampas y de prometer sin recato cosas que queremos oír, aunque casi nada sea posible cumplir.

Después del 1 julio, al conocerse los primeros resultados preliminares de la elección, sabremos de qué tamaño es el enojo social, hasta entonces sabremos si eso formará parte del diagnóstico histórico de esta elección o solo fue una percepción que terminó por diluirse.

Las encuestas de la elección presidencial apuntan a que éstas serán las votaciones del enojo, del desquite social con el PRI, el partido que regresó después de 12 años al poder con la etiqueta de un partido nuevo y bueno, pero que en cinco años deja como único legado los más escandalosos casos de corrupción y abuso en todos sus niveles.

Los números de los ejercicios de medición de preferencias se han mantenido constante en los últimos tres meses, Andrés Manuel López Obrador parece inalcanzable; José Antonio Meade y Ricardo Anaya disputan un estratégico segundo lugar y del fondo, con todo por ganar y nada qué perder, arranca Margarita Zavala.

Pero las elecciones no son hoy, faltan tres meses y cualquier escenario es posible, ninguno de los cuatro aspirantes está a salvo de cometer un error fatal. En ese terreno, el puntero López Obrador es el que más experiencia tiene, ésta es su tercera campaña y en las dos anteriores cometió dos errores que lo dejaron a milímetros de la Presidencia, el primero fue nunca haber formado un ejército suficiente y capacitado de representantes en las casillas y el segundo el haberse peleado desde la campaña con sectores estratégicos como el empresarial y los indecisos a los que asustó con su discurso beligerante.

Ricardo Anaya es el candidato con más potencial de crecimiento, es un orador muy hábil, de mente ágil, despierta empatía con el votante indeciso que es el más difícil de convencer por su propuesta de cambio de ruta en el gobierno y enjuiciamiento a los excesos de corrupción del PRI, pero en contra tiene ese pesado lastre que le descubrió y exhibió el gobierno federal de los negocios inexplicables y el presunto lavado de dinero. Su partido, el PAN, terminó roto y su apuesta de competir a partir de la base votante del PRD y del MC no es suficiente.

José Antonio Meade, es el candidato que probablemente tenga las mejores credenciales a partir de su experiencia y preparación, quienes lo conocen coinciden que es una buena persona, sencillo y centrado, pero es imposible separarlo del PRI, que es hoy la peor marca de partido político que hay en México y él ya se encargó de aclarar que no se va a deslindar del presidente Peña Nieto que, dicho sea de paso, es el mandatario federal con la peor evaluación de desempeño de los últimos cinco sexenios.

Margarita Zavala es otra candidata que carga con una imagen adversa, la de su esposo el expresidente Felipe Calderón y en un país con expresiones que desafortunadamenteaún prevalecen de machismo y misoginia; la ex primera dama no podrá evitar aclarar una y otra vez que tiene capacidad y arrestos para gobernar ella y no su esposo.

Para finales de este mes de abril, estará mucho más definido quién se colocó en un segundo lugar competitivo y para mediados de mayo el tercer lugar tendrá que definir si pacta una alianza de facto o si juega con lo que tiene para aspirar a ser la bisagra de las decisiones en las cámaras de diputados y senadores.

Para esas fechas también, se sabrá con mucha más claridad si Andrés Manuel López Obrador fue capaz de mediar su discurso con su temperamento, si el de Macuspana vuelve a tropezar con su lengua y su estómago, será más difícil su anunciado triunfo, aunque su apoyo popular es inobjetable, puede que no sea suficiente para derrotar a otra mitad enojada con el régimen, pero escéptica con sus propuestas.

Por último y para que conste, las encuestas como se aplican hoy en día son también un modelo que camina por la senda de la desconfianza, su precisión, a juzgar por las ultimas elecciones no ha sido tan efectiva, el único dato que podría justificar su exactitud es el de los indecisos, ya se verá.

