Brevi@rio... - ¡Aaaaaarrancan!

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-04-02

Antecedidas de una guerra sucia de información y desinformación patentizada sobre todo en las redes sociales, del fenómeno de la “encuestítis” y de mucho dimes y diretes entre los aspirantes y sus apasionados seguidores, este fin de semana arrancaron las campañas federales por la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión.

Si algo bueno esperamos de estas campañas que han comenzado los aspirantes presidenciales a tambor batiente desde distintos puntos estratégicos del país, tiene que ver invariablemente con el respeto a los ciudadanos y para ello, el contenido en los discursos y los mensajes tendrá que ser de propuesta, algo que hasta ahora y pasado el momento de las precampañas, e incluso en los tiempos de veda electoral, han estado ausentes en la mayoría de quienes hoy aspiran a gobernar el país.

Si la fama hasta ahora de quienes competirán por la presidencia se ha basado en sus dichos populistas, en lo que dicen que harán pero no cómo, o incluso en lo que conocemos de su pasado político y apenas una pincelada de su vida privada o familiar (de la que por cierto sólo hablan maravillas), llegó el tiempo que nos digan para qué quieren gobernar, de qué forma y cómo lo harán, basados en qué y con quién, porque el país no aguanta más un escenario como el que se ha venido fraguando los últimos años, con una acreciente pobreza, violencia e inseguridad, con la falta de oportunidades para el desarrollo, con un crecimiento económicos estatizado y que sangra los bolsillos de las clases populares y marginadas.

Nadie puede o debería sentir tranquilidad por el estado de las cosas de hoy en México, y el hartazgo social por lo que los políticos y el gobierno han hecho mal o han dejado de hacer. El país y los ciudadanos no estamos ya para aguantar otros seis años de indolencia u omisión oficial ante los grandes desafíos que enfrenta el país; queremos que haya paz, justicia, desarrollo y con éste más oportunidades de bienestar para todos, mejor educación y mejores instituciones y servicios de salud, por lo que urge que desde las campañas electorales se establezcan ideas y compromisos claros que le den certidumbre a la nación y posibilidades de mejorar el estado de las cosas.

Lo que queremos escuchar es ¿cómo se van a recuperar los espacios públicos y amplios territorios del país hoy a merced de la delincuencia y qué se va hacer con quienes han sembrado el terror y la desesperanza por todo el país; cómo se va a detener la escalada de precios, incluidos los de los energéticos; cómo se van abrir los espacios que los jóvenes necesitan en las escuelas y después de que obtengan un título profesional para que trabajen; cómo se va a continuar con la tarea para que haya una mejor educación pública, mejores escuelas y mejores maestros, por cierto bien pagados; y que los hospitales y clínicas médicas sean suficientes y eficientes, con personal completo y surtidos con lo necesario; cómo le se va a hacer para que en el país la impartición de justicia sea una realidad y no una falacia donde los ciudadanos no sean doblemente victimizados; y qué se va hacer para que la transparencia y la rendición de resultados sea parte de una cultura y no una simulación, para que políticos y gobernantes corruptos la paguen?

Lo que no queremos ver los próximos días también está claro, porque ya lo vimos en las precampañas y hasta en los tiempos de inactividad electoral los aspirantes no dejaron de mostrar, voluntaria pero sobre todo involuntariamente su lado oscuro, en medio de una guerra sucia donde los apasionados seguidores de uno y otro toman partido. No nos interesa saber más de eso, así es que quien quiera ser un verdadero contendiente, de ahora en adelante y hasta que la elección se verifique el próximo 2 de julio, tendrá que ser como borrón y cuenta nueva para Margarita Zavala (si es que la dejan en definitiva), para José Antonio Meade de la Coalición “Todos por México” integrada por PRI, Nueva Alianza y el Verde; para Andrés Manuel López de la Coalición Morena-PT-PES y Ricardo Anaya de la Coalición “Por México al Frente”, veremos…

BREVES: Hoy el Dr. Alejandro Vera, candidato de Nueva Alianza a la gubernatura del estado, ofrecerá una conferencia de prensa a las 8:45 horas, en el salón del restaurante Los Vikingos, ubicado en Las Palmas, allá nos vemos…

